Flughafen ein Jahr ohne S-Bahn

Stuttgart.Im Zuge der Bauarbeiten für Stuttgart 21 soll die S-Bahn-Verbindung zum Flughafen für ein Jahr komplett gekappt werden. In dieser Zeit würden zwei neue Tunnelstücke für die Anbindung der sogenannten Gäubahn an den Airport-Bahnhof gebaut, erklärte die Projektgesellschaft gestern. Die Verbindung von Stuttgart in Richtung Bodensee soll ein eigenes Gleis unter den Terminal-Gebäuden bekommen. Bisher gibt es dort zwei für die S-Bahn, künftig sollen es drei sein.

Flughafen und direkt nebenan gelegene Messe wären aber weiterhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, versicherte die Bahn – und ein verkehrswissenschaftliches Gutachten belege, dass das auch möglich sei. Wann die Bauarbeiten und damit auch die Sperrungen beginnen sollen, ist noch offen.

Ein wesentlicher Pfeiler im Ersatz-Konzept der Bahn ist, neben dem Einsatz von Bussen, der ohnehin geplante Ausbau der Stuttgarter Stadtbahn zum Flughafen. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018