Flughafen-Zoll: Mehr Rauschgift-Funde

Frankfurt.Deutlicher Zuwachs bei Drogen, Markenpiraterie und Medikamentensendungen mit fragwürdigem Inhalt: Der Zoll am Frankfurter Flughafen wird auf der Suche nach verbotenen Waren immer häufiger fündig. 2017 wurden fast drei Mal so viele Aufgriffe wie noch ein Jahr zuvor festgestellt. Dabei sind es nicht nur die sogenannten Hochrisikoflüge aus Südamerika, Afrika oder Südostasien mit Drogenkurieren an Bord, deren Kontrolle den Zöllnern bei der Rauschgift-Bekämpfung Erfolge beschert haben.

7045 Kilo Rauschgift entdeckt

„Im vergangenen Jahr gab es 13 889 Aufgriffe, ein Jahr zuvor waren es 4675“, sagte Albrecht Vieth, der Leiter des Hauptzollamts Frankfurt, gestern zur Jahresbilanz des Zolls am Frankfurter Flughafen. Dazu trage vor allem der boomende Internethandel bei: „Im Internationalen Postzentrum haben wir einen Hotspot bei den Aufgriffen.“

Auch bei den Mengen gab es einen Zuwachs um 33 Prozent. Konnten im Jahr 2016 noch 5296 Kilogramm Rauschgift sichergestellt werden, waren es im vergangenen Jahr 7045 Kilogramm, darunter mehr als 5800 Kilogramm der Kaudroge Khat, die unter anderem in Kenia und Äthiopien angebaut und bei Kunden am Horn von Afrika und in den Golfstaaten Abnehmer findet. Insgesamt 57 Drogenkuriere wurden im vergangenen Jahr festgenommen, darunter 14 sogenannte Schlucker, die in ihrem Körper Rauschgift transportierten. Mit Hilfe von einfallsreichen Verstecken konnten Rauschmittel vielleicht dem Blick der Kontrolleure, aber nicht der feinen Nase der Zoll-Spürhunde entzogen werden. Ob Kokain in Badeschuhen, in die Kleidung eingenähte Drogen – die vierbeinigen Kollegen der Zollbeamten wurden auch dort fündig, wo versucht wurde, Gerüche zu tarnen. „Auch in Kaffeepulver oder einer anderen stark riechenden Verpackung erkennt der Hund die Drogen noch“, versicherte ein Hundeführer, der mit seiner Schäferhündin „Lucy“ regelmäßig Koffer, Rucksäcke und Taschen ankommender Reisender prüft.