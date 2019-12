Flugsicherung testet neue An- und Abflüge in Frankfurt

Frankfurt.Am Frankfurter Flughafen wird ein anderes System für Starts und Landungen getestet. In der Zeit vom 3. Februar bis zum 25. März soll auf der Südbahn auch gestartet werden, wie die Deutsche Flugsicherung am Donnerstag in Langen berichtete. Aktuell wird die Piste gemeinsam mit der Landebahn Nordwest nahezu ausschließlich für Landungen genutzt, die nun während des Tests teils auf die Center-Bahn verlagert werden. Mit der neuen Methode soll das aus vier Bahnen bestehende Flughafensystem effektiver werden, das laut Planfeststellung auf eine Kapazität von 700 000 Flugbewegungen pro Jahr ausgelegt ist. Das wären mehr als die 512 000, die im vergangenen Jahr stattfanden. Die Rollwege der Jets zum neuen Terminal 3, das gerade im Süden des Flughafens gebaut wird, sollen kürzer werden. lhe

