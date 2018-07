Fördergespräche werden Pflicht

Anzeige

Stuttgart.Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Kindergärten personell besser ausstatten und die Sprachförderung ausbauen. Dies sieht der mit den Kommunen ausgehandelte „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ vor. „Je früher und intensiver Kinder gefördert werden, desto besser gelingt ihnen der Übergang in die Grundschule und später in die weiterführenden Schulen“, sagte die CDU-Politikerin gestern bei der Vorstellung. 80 Millionen Euro jährlich werden die Verbesserungen das Land kosten.

Ein Schwerpunkt des Pakts ist die Sprachförderung. Die Einschulungsuntersuchung zeigt laut Eisenmann seit Jahren einen „massiven Förderbedarf“ bei 30 Prozent aller Fünfjährigen. „Diese Kinder brauchen eine gezielte sprachliche Anregung und verbindliche Förderung“, betont die Ministerin. Das künftige Konzept werde neben bewährten Elementen auch altersgemäße mathematische und motorische Elemente enthalten. Die Eltern will die Ministerin zur Teilnahme an dem Gespräch über die notwendigen Fördermaßnahmen verpflichten. Eisenmann: „Die Eltern sollen den Druck verspüren, dass sie sich zum Wohle des Kindes engagieren.“ Aber die Förderangebote für die Vorschulkinder bleiben freiwillig. Hamburg schreibt die Teilnahme vor.

Gemeinsame Verantwortung Traditionell teilen sich das Land und die Kommunen die Zuschüsse für die Kindergartenförderung. Im neuen Finanzierungspakt haben beide Seiten vereinbart, die Summe schrittweise von 529 Millionen Euro auf über eine Milliarde Euro im Jahr 2021 zu verdoppeln. Dabei sind aber die Gelder eingerechnet, die der Bund zur Verbesserung der Kita-Qualität in Aussicht gestellt hat. Das beginnt 2019 für Baden-Württemberg mit 64 Millionen und steigt ab 2021 auf 262 Millionen Euro pro Jahr. Auch bei der Digitalisierung der Schulen will sich die Bundesregierung engagieren. Im Finanzpakt hat Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) 150 Millionen Euro vom Land vorab zugesagt. Diese Einigung sei die Grundlage für die Mitfinanzierung bei den Bundeszuschüssen. pre

100 Euro Prämie für Azubis

Im Kampf um Fachkräfte für die Kitas setzt Eisenmann auf das Modell der praxisintegrierten Ausbildung. Knapp 4000 angehende Erzieher lernen ihren Beruf in dieser neuen Form einer dualen Ausbildung. So schnell wie möglich will das Land 1000 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen, auf lange Sicht die Zahl sogar verdoppeln. Im Unterschied zu den 6500 Teilnehmern in der klassischen Erzieherausbildung mit einer zweijährigen, kostenpflichtigen Fachschule gibt es in der neuen Alternative eine Ausbildungsvergütung. Die Kindergärten, die Stellen für solche Azubis schaffen, erhalten pro Platz und Monat 100 Euro aus der Landeskasse. „Das soll die Wertschätzung für den Beruf ausdrücken“, sagt die Ministerin.