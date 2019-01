Förderung der Unis

Stuttgart.Sechs Universitäten im Südwesten haben die Chance, „Exzellenzuniversität“ zu werden – für den Erfolgsfall hat die Landesregierung eine Förderung zugesichert. Das Kabinett bekräftigte gestern, die vorgesehenen 25 Prozent der Fördergelder zu bezahlen, die die Gewinner-Unis bekommen. Die restlichen drei Viertel trägt der Bund. Die Auszeichnung wird im Rahmen des laufenden Wettbewerbs „Exzellenzstrategie“ vom Bund und den Ländern vergeben.

Die sechs Universitäten hatten im September vergangenen Jahres eine Vorstufe des Wettbewerbs genommen, in dem mindestens zwei ihrer Forschungsnetzwerke ausgezeichnet worden waren. Erfolgreich waren die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Stuttgart und Tübingen sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Deutschlandweiter Wettbewerb

Im Februar und März überprüft ein Expertengremium die sechs Unis. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will dabei sein und Unterstützung zeigen. Mit dem deutschlandweiten Wettbewerb sollen die Universitäten im Spitzenbereich international sichtbarer werden. Das sei bei kleinen, dezentralen Unis und vielen außeruniversitären Instituten nicht einfach, so die Ministerin. Von den 22 deutschen Universitäten, die noch im Rennen sind, werden Mitte Juli maximal elf den Titel „Exzellenzuniversität“ erhalten. Ab November gibt es die Fördergelder in Höhe von jährlich zehn bis 28 Millionen Euro. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019