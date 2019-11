Fokus auf Verantwortung

Wiesbaden/Darmstadt.Das Land Hessen will ein Kompetenzzentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung aufbauen. Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) hat dafür mit der Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt, Tanja Brühl, eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das teilte die Hessische Staatskanzlei am Montag in Wiesbaden mit. Das Zentrum soll als Netzwerk die Forschung zu Fragen des digitalen Wandels bündeln. „Die Digitalisierung soll dem Menschen dienen, nicht umgekehrt“, sagte Sinemus laut Mitteilung. Deshalb müsse der Mensch im digitalen Wandel im Mittelpunkt stehen. Die Forschungsergebnisse sollen dafür Impulse geben. lhe

