Folge des milden Winters: Kröten wandern bald los

Gießen.Als Folge des milden Winters stehen die Amphibien in Hessen bereits in den Startlöchern für ihre Wanderung in die Laichgebiete. Die Tiere würden sich demnächst auf den Weg machen, sagte der Experte Michael Jünemann vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Gießen. Schon länger sei zu beobachten, dass die Wanderungen früher im Jahr starteten als beispielsweise noch vor 20 oder 30 Jahren. Eine weitere Folge der Klimaveränderung sei, dass die Tiere nicht mehr alle gleichzeitig, sondern über einen längeren Zeitraum und in eher kleinen Gruppen unterwegs seien. „Früher waren in ein bis zehn Tagen rund 80 Prozent der Tiere durch“, erklärte Jünemann. Inzwischen zögen sich die Wanderungen über mehrere Wochen hin. Auch in Rheinland-Pfalz sind die Amphibien unterwegs. Daher seien in den Abendstunden Kreisstraßen, wie die zwischen Wachenheim und Rotsteig, für Autos gesperrt. lhe/(Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020