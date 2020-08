Forschung nachts im Wald

Mörfelden-Walldorf.Es bricht gerade die Dämmerung an, als der Biologe Markus Dietz seinen nächtlichen Einsatz im Wald beginnt. In robusten Outdoor-Klamotten läuft er in der Nähe des Frankfurter Flughafens zwischen alten Buchen umher, mit einem Arm hält er eine Antenne in die Höhe. Der 53-Jährige sucht den Schlafbaum einer Kolonie von Bechsteinfledermäusen. Eines der Tiere trägt einen winzigen Sender im Fell und weist dem Forscher den Weg.

Dietz ist seit rund 20 Jahren regelmäßig in dem Waldareal bei Mörfelden-Walldorf unterwegs, einem europäischen Schutzgebiet. Gemeinsam mit Kollegen untersucht er, wie sich die Fledermauspopulation entwickelt. Der Plan für diese Nacht: Möglichst viele Tiere einer Kolonie fangen, untersuchen und mit einem kleinen Reif individuell markieren.

Die Peilantenne verrät Dietz, dass die Bechsteinfledermäuse sehr wahrscheinlich in einer alten Spechthöhle in etwa acht Metern Höhe den Tag verschlafen haben. Oft leben mehrere Dutzend Weibchen, die mehr oder weniger miteinander verwandt sind, in Gruppen zusammen. Bei Einbruch der Dunkelheit fliegen die Säugetiere aus und jagen Insekten.

Diesen Moment wollen sich die Forscher zunutze machen, um die Kolonie untersuchen zu können. Vor das Höhlenloch wird ein spezieller Fangkorb gehängt, bei dem die Fledermäuse beim Weg in die Nacht unversehrt in einem Stoffbeutel landen.

Das bedeutet einen Einsatz für Josia Ohlig: Behände zieht sich der Baumkletterer an einem Seil nach oben und platziert den Korb, während die Sonne langsam untergeht. Eineinhalb Stunden später ist bereits Geflatter und Zetern im Stoffbeutel zu hören. Vorsichtig holt Dietz die Fledermäuse aus dem Fangkorb und setzt sie in kleinere Stoffbeutel um. Anschließend wird jedes Tier gewogen, vermessen und unter anderem das Geschlecht notiert. Am Schluss befestigt er einen kleinen Reif an der Flughaut – und die Tiere dürfen wieder in die Nacht entschwinden.

20 Arten in der Region

Bechsteinfledermäuse gehören mit einer Spannweite von rund 30 Zentimetern und einem Gewicht von etwa neun Gramm zu den mittelgroßen Arten. „In Hessen nachgewiesen sind insgesamt 20 Fledermausarten“, sagt die Biologin Susanne Jokisch vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie.

Markus Dietz erforscht seit Jahrzehnten Fledermäuse. „Sie sind hübscher, als die meisten Menschen denken“, erzählt er. Außerdem seien es sehr soziale Tiere mit beeindruckenden Sinnesleistungen, wenn sie nachts mit Ultraschall durch den Wald fliegen. 28 Bechsteinfledermäuse haben Dietz und seine Kollegen in der Nacht gefangen und registriert. Rund 20 Prozent der weltweiten Population lebt in Deutschland. Je mehr die Menschen über Fledermäuse wissen, umso besser könne man die Tiere schützen. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.08.2020