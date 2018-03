Fraktionen ringen um Abschlussbericht

Anzeige

Wiesbaden.Die Tür für einen gemeinsamen Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Mordes am Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat ist offenbar noch nicht ganz zu. Die Oppositionsfraktionen im hessischen Landtag begrüßten gestern die kritischen Passagen des 713 Seiten starken Berichtsentwurfs, die ein Versagen der Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen bestätigen. Für eine gemeinsame Sprachregelung müssten aber noch wesentliche Punkte deutlich klarer und kritischer benannt werden.

Der Mord im Jahr 2006 wird der rechtsextremen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) zugerechnet. Der ursprünglich interne Bericht an die Obleute der Fraktionen war am Montagabend bekannt geworden. Es wäre sehr förderlich für die Glaubwürdigkeit des Ausschusses, einen gemeinsamen Bericht vorzulegen, erklärte die Obfrau der SPD-Fraktion, Nancy Faeser. Sie sei auch bereit, parteiübergreifend zu arbeiten. Dazu müsse aber in den Bericht aufgenommen werden, dass der vom damaligen Innenminister Volker Bouffier (CDU) verhängte Sperrvermerk, mit dem die direkte Befragung von Informanten des V-Mann-Führers Andreas Temme verhindert wurde, falsch gewesen sei.

Diskussion um V-Mann

Der damalige Verfassungsschützer war kurz vor oder während des Mordes im Jahr 2006 am Tatort, hat jedoch nach eigener Aussage nichts gesehen. Auch für die Linken- und die FDP-Fraktion wurde die Rolle von Temme in dem Papier völlig unzureichend beschrieben. Linken-Obmann Hermann Schaus sprach von einer bis heute anhaltenden „Schweigegemeinschaft“, die sich um Temme gebildet habe. Dabei sei er nach wie vor der einzige Tatortzeuge. Generell werde in dem Entwurf trotz der Kritik an der Arbeit der Sicherheitsbehörden mit Ministerpräsident Bouffier deutlich zu milde umgegangen.