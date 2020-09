Fraktionen wollen Wirtschaft stärken

Das Elektroauto der Zukunft soll im Südwesten hergestellt werden. © dpa

Stuttgart.Nach der Sommerpause richten die Fraktionen im Stuttgarter Landtag ihren Blick auf die anstehenden Aufgaben. Gab es die Jahre zuvor einen bunten Strauß an Themen, stand in diesem Jahr nahezu alles im Zeichen der Corona-Pandemie – und der immer näher rückende Wahlkampf war zu spüren, auch wenn alle Akteure beteuerten, noch nicht auf die Landtagswahl am 14. März 2021 zu schielen.

Finanzpaket von Grünen und CDU

„Wahlkampf machen wir nach der Fasnet“, erklärte Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz nach der Klausur. Bis dahin – also Februar – dürften die Bürger erwarten, dass die Regierung weiterhin gut zusammenarbeite. Neben den Regierungsfraktionen trafen sich auch die Parlamentarier von SPD und FDP. Nur die AfD verzichtete auf eine Klausur.

Wie kann die Wirtschaft in Krisenzeiten gestärkt werden? Dies war das zentrale Thema in allen vier Fraktionsklausuren. Zentral dabei sind die Haushaltsmittel, mit denen die Wirtschaft in Form eines Investitions- und Stabilisierungsprogramms gestärkt werden soll. In diesen Tagen wollen Grüne und CDU sich auf ein Finanzpaket einigen, das dann in der nächsten Woche vom Kabinett abgesegnet werden soll.

Die Grünen forderten, die Investitionen auf die Gesundheitswirtschaft und die vernetzte Mobilität zu konzentrieren. „Das Elektroauto der Zukunft muss hier in Baden-Württemberg erforscht, entwickelt und hergestellt werden“, so Schwarz. Ähnlich argumentierte die CDU. Die Fraktion will erreichen, dass Baden-Württemberg Hightech- und Exportstandort bleibt. Investiert werden soll vor allem in Digitalisierungs- und Infrastrukturprojekte sowie in Zukunftstechnologien. „Wir wollen im Nachtragshaushalt Schwerpunkte setzen“, kündigte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart an.

In der Opposition machte sich die SPD für ein Bildungszeitkonto stark. Dieses soll Arbeitnehmern einen Tag im Monat eine Fortbildung gewährleisten. Die FDP warnte davor, den Schuldenberg in Zeiten der Corona-Krise maßlos anzuhäufen. Die Zukunftsthemen müssten jetzt sofort angepackt werden. FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich-Rülke warnte: „Eine Wartezeit bis zum Wahltag darf es jetzt nicht geben.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020