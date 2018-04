Fraktionschef will freiwillige Polizisten bewaffnen

Anzeige

Stuttgart.In der grün-schwarzen Landesregierung herrscht Streit darüber, wie es mit dem freiwilligen Polizeidienst in Baden-Württemberg weitergehen soll. Die Grünen wollen Ehrenamtliche ohne Waffe, die eher in der Prävention tätig sind. Die CDU setzt hingegen auch auf bewaffnete Hilfskräfte, die mit der Polizei auf Streife gehen.

„Wir wissen aus über 50-jähriger Erfahrung, dass die Bewaffnung der Polizeifreiwilligen keine Probleme mit sich gebracht hat, und sehen es daher als unkritisch an, wenn Polizeifreiwillige auch in Zukunft bewaffnet sind“, sagt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart im Gespräch mit dieser Zeitung.Nach Angaben des Innenministeriums tragen die Polizeifreiwilligen eine „Walther P 5“, also die alte Dienstwaffe der Polizei.

Rund 50 000 Arbeitsstunden

Den freiwilligen Polizeidienst gibt es in Baden-Württemberg bereits seit 1963. Nachdem die grün-rote Regierung zwischen 2011 und 2016 entschied, den freiwilligen Polizeidienst auslaufen zu lassen, hat sich die aktuelle grün-schwarze Regierung im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dies rückgängig zu machen – und ein neues Konzept zu erarbeiten. Die Frage ist nur, wie dieses aussehen soll.