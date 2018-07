Frankfurt liegt vorne

Anzeige

Frankfurt/Wiesbaden.Bürger in Hessen müssen für Wohnungen und Häuser vielerorts immer tiefer in die Tasche greifen. Im vergangenen Jahr haben die Immobilienpreise im Land stark zugelegt. In Ballungsräumen wurden dabei starke Preissprünge verzeichnet, wie der gestern veröffentlichte Immobilienmarktbericht der Wiesbadener Landesregierung zeigt. Die regionalen Unterschiede bleiben aber groß.

Laut dem Papier wurden 2017 hessenweit Kaufverträge im Wert von 22,4 Milliarden Euro abgeschlossen – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei lag die Zahl der Abschlüsse mit 66 000 zugleich um 3000 unter dem Vorjahr. Frankfurt behauptete sich erneut als umsatzstärkster Immobilienmarkt: In der Finanzstadt schoss der Wert der Abschlüsse um 36 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro hoch.

Norden und Osten teils außen vor

Angesichts billiger Immobilienkredite und mangelnder Anlagealternativen für Investoren sei die Dynamik „ungebrochen“, erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Vor allem Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet blieben knapp. In Südhessen sind Wohnungen am teuersten: Typische Objekte im Bestand mit 80 Quadratmetern kosteten in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden sowie im Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis im Schnitt mehr als 2500 Euro je Quadratmeter. An der Spitze liegt dabei erneut Frankfurt mit 4000 Euro je Quadratmeter für eine gebrauchte Wohnung, während solche in Kassel im Schnitt nicht einmal ein Drittel davon kosten.