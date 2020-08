Frankfurt testet Elektro-Busse

Frankfurt.Sie sind leise und emissionsfrei – doch sind E-Busse auch für den Linienverkehr in der Rhein-Main-Region geeignet? Die DB Regio Bus Mitte GmbH testet in diesen Tagen in Frankfurt den Einsatz eines E-Busses auf der Strecke zwischen den Stadtteilen Griesheim und Unterliederbach. Das Fahrzeug ist dabei vor dem regulären Linienbus unterwegs – Fahrgäste haben die Wahl zwischen E-Bus und herkömmlichem Fahrzeug. „Uns geht es vor allem darum, zu sehen, ob die vom Hersteller vorgesehene Reichweite erreicht wird“, sagte Christopher Alting, Leiter Flottenmanagement bei DB Regio Bus. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.08.2020