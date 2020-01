Frankfurt zieht Abhängige aus der Region an

Frankfurt.Im Frankfurter Bahnhofsviertel wird das Elend sichtbar. In der Nähe von hippen Bars und teuren Wohnungen ist die Drogenszene auf wenige Straßenzüge zusammengeschrumpft. Vor einem Konsumraum in der Elbestraße sammeln sich Junkies. Hier bietet die Stadt Schwerstabhängigen die Möglichkeit, sich unter hygienischen Bedingungen Drogen zu verabreichen – und wurde so zum bundesweiten Vorreiter.

Fast die Hälfte der Menschen, die das Angebot nutzen, kommt gar nicht aus Frankfurt. Viele pendeln aus dem Rhein-Main-Gebiet oder aus weiter entfernten Städten. „Fakt ist: In Frankfurt gibt es einen Drogentourismus“, sagt Heino Stöver vom dortigen Institut für Suchtforschung. „Dieser begründet sich auf Frankfurts Ruf als Drogenmetropole oder weil die Stadt in der Metropolregion leicht und kostengünstig zu erreichen ist.“

Nur die Hälfte kommt aus der Stadt

Das Institut für Suchtforschung analysiert regelmäßig Daten zu den Nutzern der Konsumräume. Die vier Einrichtungen sind die einzigen in Hessen. Im Jahr 2018 haben etwa 4500 Abhängige die „Druckräume“ aufgesucht. 44 Prozent wohnten in Frankfurt, 28 Prozent in einer anderen hessischen Gemeinde, 28 Prozent in einem anderen Teil Deutschlands oder einem anderem Land. „Gerade in anderen Städten des Rhein-Main-Gebiets – von Mainz bis hin nach Aschaffenburg – gibt es harte Drogenszenen, von denen sich einige hier versorgen“, sagt Bernd Werse vom Centre for Drug Research an der Goethe-Universität.

Besonders in den 1990er Jahren war Frankfurt als „Junkfurt“ verschrien. Das lag auch an der großen offenen Szene und den vielen Drogentoten. Die Stadt reagierte mit dem „Frankfurter Weg“, der unter anderem die Druckräume ermöglichte. Die Zahl der Toten sank seit 1991, als ein Höchststand von 147 registriert worden war, auf 22 (2018).

Im Dezember hatte Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) für Aufmerksamkeit gesorgt. Um Frankfurt zu entlasten, forderte er, das Umland stärker in die Pflicht zu nehmen. „Wir wollen, dass sich auch andere Städte an der Problemlösung beteiligen“, heißt es jetzt im Dezernat. Geplant sei, in diesem Jahr entsprechende Gespräche mit einigen hessischen Kommunen zu führen.

Stöver begrüßt das. Andere Bundesländer und Städte hätten Nachholbedarf: „Bayern verweigert seit Jahren Konsumräume, obwohl viele das fordern.“ In Karlsruhe hat jüngst der erste „Druckraum“ Baden-Würtembergs geöffnet. Nach dem Betäubungsmittelgesetz können die Räume zugelassen werden, sofern das Land eine Verordnung erlässt. lhe

