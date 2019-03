Frankfurter Fernbus-Bahnhof soll vor Ostern fertig sein

Frankfurt.Der Frankfurter Fernbus-Bahnhof wird voraussichtlich in wenigen Wochen seinen Betrieb aufnehmen können. Die bereits mehrfach verschobene Eröffnung solle noch vor Ostern erfolgen, sagte Markus Diekow vom Projektentwickler CA Immo. Bedingung sei, dass die Verhandlungen mit einem Interimsbetreiber Ende März abgeschlossen werden könnten. Geplant sei eine vorläufige Eröffnung, noch ohne Wartebereich mit Toiletten und Fahrkartenverkauf im Erdgeschoss des Intercity-Hotels auf demselben Areal. Es würden aber alle 14 neuen Haltebuchten an der Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofes fertiggestellt. Die Haltestellen liegen derzeit an den Straßenrändern (wie auf dem Bild zu sehen) rings um den Block. Reisende müssen auch bei Kälte oder Regen auf den Bürgersteigen warten. dpa (Bild: dpa)

