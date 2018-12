Frau gesteht Bluttat

Hanau.Bei einer Bluttat im beschaulichen Steinau an der Straße hat eine 35-Jährige nach eigenen Worten „wie im Rausch“ mit einem Küchenmesser ihren Lebensgefährten erstochen. „Ich habe immer und immer und immer wieder zugestochen“, sagte sie gestern vor dem Landgericht Hanau. Die Frau berief sich auf Notwehr: Sie habe ihren Partner mit dem Messer attackiert, weil er sie damit zuvor bedroht und heftig gewürgt habe.

Die 35-Jährige steht wegen Totschlag vor Gericht. Laut Anklage hatte sie ihren 47 Jahre alten Lebensgefährten im Juni in der gemeinsamen Wohnung im osthessischen Steinau an der Straße mit 31 Messerstichen getötet. Hinterher zerstückelte sie demnach die Leiche mit einer Säge. Einige Tage nach der Tat schickte die Frau der Polizei einen Brief, in dem sie davon berichtete. Beamte fanden kurz darauf die in Mülltüten verpackten Leichenteile im Badezimmer.

Sie habe ihren Partner nicht töten wollen, sagte die Angeklagte. Er sei am Tattag nach dem Konsum eines Krauts zur Potenzsteigerung verwirrt, „nicht mehr er selbst“ gewesen. Er habe mit starren Blick gesagt, sie sei von Dämonen besessen. „Dir glaubt eh keiner“, habe sie nach der Tat gedacht. Deshalb sei sie auf die Idee gekommen, die Leiche zu zerteilen. „Ich habe gedacht, wenn ich aufräume, wenn ich ihn nicht mehr sehe, dann ist es nicht passiert.“ lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018