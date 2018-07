Frau soll Nachbarin getötet haben

Anzeige

Sindelfingen.Nach dem gewaltsamen Tod einer 81-jährigen Frau in Sindelfingen ist deren 66-jährige Nachbarin wegen Totschlags verhaftet worden. Sie steht unter dringendem Tatverdacht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten. Die Verdächtige äußerte sich bislang nicht. Die 81-Jährige war Ende Juni tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Eine Obduktion ergab, dass sie erstochen worden war. Die Verdächtige war den Ermittlern direkt nach der Tat aufgefallen, weil sie sich auffällig verhalten hatte. Erste Auswertungen vom Tatort hatten den Verdacht gestützt und so zum Haftbefehl geführt, hieß es. lsw