Frauen-Notruf hat mehr zu tun

Mainz.342 Menschen haben sich 2017 an die Beratungsstelle zum Thema Sexualisierte Gewalt in Mainz gewandt. Immer mehr betroffene Frauen und Mädchen nähmen die Unterstützung der Fachstelle länger in Anspruch. Dies sei auf den gestiegenen Unterstützungsbedarf zurückzuführen, so die Fachstelle gestern. Die Hilfe bei finanziellen Probleme habe zugenommen.

So sei es für Frauen, die durch die Gewalterfahrung besonders von Armut betroffen sind, schwierig, die Kosten für die Fahrkarte zur Beratungsstelle aufzubringen. Denn die persönlichen Beratungen würden in der Einrichtung stattfinden. lrs