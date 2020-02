Frauen seltener überschuldet

Rhein-Neckar.Können Männer schlechter mit Geld umgehen als Frauen? Der Schuldneratlas für die Rhein-Neckar-Region legt diese Vermutung nahe. Von den rund 200 000 überschuldeten Personen waren 2019 etwa 120 000 männlich und 80 000 weiblich. Laut dem Wirtschaftsauskunftsdienst Creditreform, der die Studie erstellt hat, gelten Privatpersonen als überschuldet, wenn sie sich in einem Zustand befinden, in dem „die Ausgaben und Zahlungsverpflichtungen dauerhaft höher sind als die Einnahmen“.

Schlechter als im Bundesschnitt

Für Oliver Dangmann, Creditreform-Geschäftsführer, kommt der Geschlechter-Unterschied nicht überraschend: „Das ist ein bundesweit messbares Phänomen – Männer sind im Umgang mit Geld risikofreudiger als Frauen. Allerdings schließen Männer auch häufiger Kredite ab und übernehmen oft die Haushaltsführung.“ Jedoch gehe der Trend dazu, dass auch immer mehr Frauen als überschuldet gelten. Was, so Dangemann, auch damit zusammenhänge, dass es immer mehr alleinerziehende Mütter gebe.

Insgesamt sind laut jüngstem Creditatlas 10,12 Prozent der Menschen ab 18 Jahren in den 15 kreisfreien Städten und Landkreisen der Rhein-Neckar-Region überschuldet – und damit geringfügig mehr als im Bundesschnitt (10,00 Prozent). Im angrenzenden Main-Tauber-Kreis liegt die Quote bei 6,31 Prozent (2018: 6,36). „Das erklärt sich mit den recht hohen Quoten in den Städten“, sagt Dangmann. Während in Ludwigshafen (16,02 Prozent), Worms (14,73 Prozent), Mannheim (13,95 Prozent) und Frankenthal (13,35 Prozent) die höchste Verschuldung festzustellen ist, befinden sich Heidelberg (6,24 Prozent) sowie der Landkreis Südliche Weinstraße und der Rhein-Pfalz-Kreis mit je 7,76 Prozent am anderen Ende der Tabelle. „In ländlichen Gebieten ist die Verschuldung grundsätzlich niedriger als in Städten. Heidelberg bildet da eine Ausnahme – was sich nur schwer erklären lässt“, sagt Dangmann.

Die häufigsten Gründe für eine Überschuldung sind Arbeitslosigkeit, Scheidung/Trennung, Altersarmut, gescheiterte Selbstständigkeit und unwirtschaftliche Haushaltsführung. Insbesondere der letzte Punkt hätte in den vergangenen Jahren zugenommen, so der Creditatlas-Geschäftsführer.

„Die Verlockungen zum Geldausgeben sind zahlreich – in Städten häufiger als auf dem Land. Es gibt Nullzins-Angebote und Möglichkeiten, Gegenstände jetzt zu kaufen, sie aber erst in 24 Monaten bezahlen zu müssen.“

Baden-Württemberg steht gut da

Dass viele Leute solchen Angeboten nur schwer widerstehen können, hängt laut Dangmann auch mit einer „verloren gegangenen Finanzkompetenz“ zusammen. „Wie gehe ich mit meinem Geld um? Was sind Zinsen? Welche Konsequenzen hat es, wenn ich Schulden hab? Das sind Fragen, die bereits in der Schule besprochen werden müssen“, schlägt Dangmann vor, da die Unwissenheit in diesem Bereich allgemein groß sei.

Im bundesweiten Durchschnitt und in der Metropolregion ist die Schuldnerquote in den vergangenen fünf Jahren relativ stabil geblieben. „Und das trotz konjunkturellem Aufschwung und sinkender Arbeitslosenquote“, so Dangmann. Der Fachmann fordert daher, die Schuldner- und Insolvenzberatung von staatlicher Seite weiter auszubauen und – insbesondere in Großstädten – ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot bereitzustellen.

Deutschlandweit ist Baden-Württemberg mit 8,23 Prozent das Bundesland mit der zweitniedrigsten Schuldnerquote. Spitzenreiter ist Bayern mit 7,31 Prozent. Hessen liegt mit 10,04 Prozent auf Platz sechs, Rheinland-Pfalz mit 10,11 Prozent direkt dahinter. Schlusslicht ist Bremen. In der Hansestadt gelten 14,02 Prozent der Erwachsenen als überschuldet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020