Frauenleiche gefunden

Frankfurt.Eine 36 Jahre alte Frau ist in Frankfurt vermutlich getötet worden. Ein 26-jähriger Mann hatte die Tote dem Rettungsdienst gemeldet, berichtete die Polizei gestern. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und nahmen den Mann fest. Er verwickelte sich nach Angaben der Polizei in seinen Aussagen in Widersprüche. Im Halsbereich der Toten sei eine Strangmarke festgestellt worden.

Nach Angaben des 26 Jahre alten wohnsitzlosen Tatverdächtigen sei er schon seit Sonntagnachmittag mit der Frau zusammen in einer Wohnung im Stadtteil Zeilsheim gewesen, teilte die Polizei mit.

In den Morgenstunden des Montags hatte er die Frau regungslos im Bad vorgefunden und den Rettungsdienst alarmiert. lhe