Freibäder dürfen wieder öffnen

Stuttgart.Bäder, Therme und Badeseen in Baden-Württemberg können ab dem 6. Juni öffnen. Dies hat die Corona-Lenkungsgruppe der Landesregierung entschieden. Wegen der Pandemie war bislang unklar, bis wann die Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben müssen. Die Öffnungen sollen aber nur unter strengen Hygienevorgaben und mit einem detaillierten Betriebskonzept erlaubt werden.

In diesem müssen unter anderem die maximale Anzahl der Gäste im gesamten Bad und in einzelnen Becken sowie die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorschriften geregelt sein. Unter Einhaltung der Vorgaben können auch Badeseen den Betrieb wieder aufnehmen. Voraussetzung ist aber, dass Zugangskontrollen umgesetzt werden. Gibt es keine Kontrollmöglichkeiten an Eingängen, sollen an den Seen die allgemeinen Abstandsregeln gelten.

Öffnen dürfen auch Heil- und Hotelbäder. Auch Saunen dürfen ab 6. Juni wieder betrieben werden, Dampfbäder jedoch noch nicht. Tourismusminister Guido Wolf (CDU) weist aber darauf hin, dass es in diesem Sommer keine normale Badesaison geben werde. „So lange es keinen Impfstoff gibt, ist stets nur Badebetrieb unter Einschränkungen möglich“, sagt Wolf.

Eigenverantwortung der Bürger

Aber auch ein eingeschränkter Badebetrieb trage erheblich dazu bei, dass sich Baden-Württemberg schneller erholen könne. „Für das Tourismusland Baden-Württemberg sind die Schwimmbereiche in den Hotels sowie Heil- und Thermalbäder von großer Bedeutung“, so Wolf. Zudem sei an der frischen Luft an Badeseen und in Freibädern das Infektionsrisiko geringer. Wolf erinnerte daran, dass Hotels schwer von der Corona-Krise getroffen seien. „Solange vorhandene Wellnessbereiche in den Hotels noch geschlossen bleiben müssen, bedeutet dies weiterhin erhebliche Einbußen für diese Betriebe.“

Aus dem Beschluss der Lenkungsgruppe geht hervor, dass Bäder bei einer Nichteinhaltung der Vorgaben wieder schließen müssen. In dem Papier der Lenkungsgruppe, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es, ein Bäderbetrieb sei mit Blick auf die Infektionsgefahr nur auf der Basis der Eigenverantwortung der Besucher durchführbar. „Ohne die Mitwirkung der Bürger zur Einhaltung der Infektionsschutzvorgaben müssen die Bäder geschlossen bleiben beziehungsweise wieder geschlossen werden“, steht in dem Schreiben.

Bislang war lediglich vorgesehen, dass Schwimmbäder bereits ab dem 2. Juni für Schwimmkurse sowie für Trainingseinheiten von Sportvereinen wieder öffnen dürfen. Baden-Württembergs Gemeindetag kritisiert, das Land würde die Kommunen bei der geplanten Öffnung der Bäder zeitlich unter Druck setzen. „Wie bei anderen Corona-Verordnungen zuvor ist das alles wieder sehr kurzfristig“, sagt Sprecherin Kristina Fabijancic-Müller mit Blick auf mögliche Öffnungen ab dem 6. Juni.

Bereits ab heute treten im Südwesten zudem etliche Corona-Neureglungen in Kraft. So dürfen Hotels und Pensionen wieder öffnen. Hotels müssen ihre Spa- und Bäderbereiche jedoch bis 6. Juni geschlossen halten. Auch Campingplätze dürfen wieder allgemein öffnen. Bisher waren sie nur für Dauercamper zugänglich. (mit dpa)

