Freie Fahrt durch Expressroute

Darmstadt/Frankfurt.Dreimal pro Woche fährt Martin Lohfink mit dem Rad von seiner Darmstädter Wohnung zu seiner Praxis nach Frankfurt. Abends steigt der Röntgenarzt entweder mit dem Rad in die S-Bahn oder er radelt die 26 bis 30 Kilometer zurück – je nachdem, für welchen Weg er sich entscheidet. „Auf meiner normalen Strecke an der Bundesstraße 3 sind 49 Ampeln. Es wäre nicht schlecht, wenn es nur noch die Hälfte wären“, sagt der 53-Jährige mit Blick auf den ersten Radschnellweg in Hessen. Er wird Darmstadt mit Frankfurt verbinden. Der Bau der rund 30 Kilometer langen Expressroute soll im Herbst beginnen, die Fertigstellung ist 2022 geplant.

Die neue Fahrrad-„Autobahn“ wird abschnittsweise entstehen; am Ende führt sie durch insgesamt sieben Kommunen: Darmstadt, Erzhausen, Egelsbach, Langen, Dreieich, Neu-Isenburg und Frankfurt. Die Kosten kann Manfred Ockel, der Geschäftsführer der für den Radschnellweg zuständigen gemeinnützigen Regionalpark Südwest GmbH, noch nicht beziffern. Früher war von etwa 8,5 Millionen Euro die Rede.

Studien zu Fahrradstrecken Mit dem Bau des Radschnellwegs soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Außerdem wird für acht Strecken untersucht, ob eine solche schnelle Fahrrad-Verbindung machbar ist. Dazu gehören Strecken von Frankfurt zum Flughafen, von Frankfurt in den Vordertaunus sowie nach Hanau. Machbarkeitsstudien laufen auch für Routen in Nordhessen von Kassel nach Baunatal und von Kassel über Kaufungen nach Helsa sowie nach Vellmar. Zudem werden zwei mögliche Expressrouten für Radfahrer in angrenzende Bundesländer geprüft: von Darmstadt nach Mannheim und Heidelberg sowie zwischen Mainz und Wiesbaden. lhe

„Derzeit arbeiten zwei externe Planungsbüros an der Entwurfsfassung für den ersten Bauabschnitt von Egelsbach nach Darmstadt-Wixhausen“, sagt Ockel. Auf dieser drei Kilometer langen Strecke sollen auch reflektierende Bodenbeläge und Solarleuchten mit Radar und LED getestet werden.