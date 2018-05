Freier Eintritt – mehr Kinder gehen ins Museum

Anzeige

Frankfurt.Seit Kinder und Jugendliche in Frankfurt freien Eintritt in die städtischen Museen haben, hat sich die Zahl ihrer Besuche deutlich erhöht. Wie aus einer gestern vorgestellten Statistik des Kulturdezernats hervorgeht, sahen sich 2017 rund 69 500 Menschen unter 18 Jahren die Ausstellungen an. Im Jahr zuvor – als noch Eintritt erhoben wurde – waren es lediglich 47 400. Das entspricht einem Anstieg von rund 47 Prozent. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) sprach von einer überwältigenden Resonanz. Vor allem einzelne Kinder und Jugendliche nahmen die Gratis-Tickets in Anspruch: Die Zahl der Einzelbesuche hat sich mehr als verdoppelt. Die Besucherzahlen bei den Schulklassen blieb hingegen nahezu gleich. Besonderen Zuspruch fand das Archäologische Museum. dpa (Bild: dpa)