Freispruch im Würth-Prozess

Gießen.Nach seinem Freispruch kommen dem Angeklagten im großen Saal des Gießener Landgerichts die Tränen. Der 48-Jährige wischt sich die Augen, während der Vorsitzende Richter gestern das Urteil begründet. Auch nach der Befragung zahlreicher Zeugen und der Präsentation eines ungewöhnlichen Stimmgutachtens bleiben aus Sicht des Gerichts Zweifel, dass der Angeklagte an der Entführung des behinderten Sohnes von „Schraubenkönig“ Reinhold Würth beteiligt war. „Deswegen war er freizusprechen.“

Anklage beruht auf Stimmanalyse

Er habe daran geglaubt, dass es in Deutschland Gerechtigkeit gebe, sagt der aus Serbien stammende Angeklagte nach der Urteilsbegründung. Der Mann spricht leise und mit deutlichem Akzent – was im Prozess eine wichtige Rolle gespielt hat. Denn die Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage gegen den 48-Jährigen insbesondere auf die Analyse seiner Stimme.

Der damals 50 Jahre alte Markus Würth wurde im Juni 2015 aus einer integrativen Wohngemeinschaft im osthessischen Schlitz an einen unbekannten Ort verschleppt. Ein Erpresser forderte am Telefon von der baden-württembergischen Unternehmerfamilie drei Millionen Euro Lösegeld. Die Übergabe scheiterte, und der Anrufer verriet daraufhin das Versteck des Opfers. Markus Würth wurde nahezu unversehrt an einen Baum gekettet in einem Wald bei Würzburg gefunden. Die Anklage geht von mehreren Tätern aus.

Der geistig behinderte Mann sei ein besonders hilfloses und verletzliches Opfer gewesen, sagt der Vorsitzende Richter. Und ein Opfer, das wegen seiner Behinderung keine Angaben zu der Entführung machen könne. Umso mehr war das Gericht auf Indizien angewiesen, die die Polizei in monatelanger Arbeit zusammengetragen hatte. Dazu gehören ausgewertete Handydaten, Quittungen – vor allem aber die aufgezeichnete Stimme des Erpressers.

Gutachten laut Gericht zu wenig

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass diese dem im März in Offenbach festgenommenen 48-Jährigen gehört. Experten hatten den Telefonmitschnitt analysiert und fanden so unter anderem heraus, dass die Stimme des Anrufers und die des Angeklagten „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ identisch sei.

Der Vorsitzende Richter lobt zwar die Arbeit der Polizei und der Sprachexperten. Doch allein auf das Stimmgutachten wollten die Richter eine Verurteilung nicht stützen – ihnen fehlten weitere eindeutige Indizien. Ein Stimmgutachten müsse bei der Identifizierung von Verdächtigen an seine Grenzen kommen, führt der Vorsitzende weiter aus. Denn eine Stimme sei kein Fingerabdruck und keine Genspur, die eindeutige Zuordnungen ermögliche. „Sprache ist nicht statisch wie DNA, sondern etwas, das ständiger Veränderung unterliegt.“ Auch wenn die Stimme des Angeklagten wie die des Erpressers klinge, sei nicht ausgeschlossen, dass andere Personen ebenfalls so redeten.

Der Beweiswert eines Gutachtens sei nun einmal „auslegbar“, sagt der Anklagevertreter, der dreieinhalb Jahre Haft wegen erpresserischen Menschenraubes gefordert hatte. „Es ist kein Strengbeweis wie ein DNA- oder Fingerabdruck.“ Bundesweit sei es einmalig, dass eine Anklage auf ein solches Gutachten gestützt werde.

Die Staatsanwaltschaft will Revision einlegen und den Bundesgerichtshof in Karlsruhe anrufen.

