Freiwillige Mehrarbeit für Lehrer

Stuttgart.Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will den Lehrern freiwillige Mehrarbeit schmackhaft machen. Nächsten Dienstag soll der Ministerrat ein Konzept auf den Weg bringen, nach dem die Lehrer eine Stunde pro Woche zusätzlich unterrichten können und später einen Ausgleich bekommen. Die CDU-Politikerin sieht dieses „freiwillige Vorgriffsstundenmodell“ als einen Baustein im Kampf gegen den Lehrermangel. Würde jeder vierte Pädagoge dem Aufruf folgen, ergäbe sich der Gegenwert von 81 Vollzeitstellen.

„Wir suchen kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten, um die Unterrichtsversorgung an den Schulen zu verbessern“, erklärte Eisenmann auf Anfrage. Das Modell sieht vor, dass Freiwillige in einer „Ansparphase“ über drei Jahre jeweils eine Unterrichtsstunde zusätzlich übernehmen. In den folgenden drei Jahren hätten sie wieder die reguläre Stundenzahl, ehe die dreijährige „Rückgabephase“ beginnt. Am Ende wäre das für die Teilnehmer ein Nullsummenspiel.

Die Lehrergewerkschaft GEW begrüßte die Idee, hält sie aber nicht für ausreichend. Freiwillige Mehrarbeit sei bereits jetzt möglich, betonte GEW-Landeschefin Doro Moritz und machte eigene Vorschläge zur Lehrergewinnung. Hilfreicher wäre ihrer Ansicht nach eine Altersermäßigung für Lehrer ab 63 Jahre, damit der Anteil der Frühpensionierungen sinke. Derzeit arbeite nur jeder vierte Lehrer bis zur gesetzlichen Altersgrenze. pre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020