Freiwilligendienst: Zahl in Baden-Württemberg bleibt konstant

Köln.Die Anzahl der Menschen, die in Baden-Württemberg den Bundesfreiwilligendienst (BFD) leisten, ist weiterhin stabil. Nach Angaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bafza) gab es landesweit im vergangenen Jahr 5657 sogenannte Bufdis. Im Vorjahr waren es noch 5710. Sie arbeiten unter anderem im sozialen Bereich, im Sport oder im Umweltschutz. In Hessen machten 2018 durchschnittlich 1751 Menschen einen solchen Freiwilligendienst. Der Mittelwert der vergangenen zwölf Monate lag damit um 113 Personen unter dem Vorjahresniveau. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Teilnehmer zurückgegangen. Im vergangenen Jahr leisteten durchschnittlich 1221 Menschen einen Dienst. Der Mittelwert der vergangenen zwölf Monate lag damit um 30 Bufdis unter dem des Vorjahres.

Ersatz für Wehrpflicht

Bundesweit gesehen verharrt die Zahl der Teilnehmer oberhalb der Marke von 40 000: Im Jahr 2018 absolvierten durchschnittlich 41 190 Menschen einen solchen Dienst. Der Durchschnittswert der vergangenen zwölf Monate entspricht damit in etwa dem der Vorjahre.

Der Bundesfreiwilligendienst war 2011 als Ersatz für den parallel zur Wehrpflicht weggefallenen Zivildienst eingeführt worden. Der Dienst in sozialen, kulturellen oder Bildungseinrichtungen dauert ein Jahr und wird mit maximal 390 Euro pro Monat vergütet. Im Gegensatz zum früheren Zivildienst richtet sich der Bundesfreiwilligendienst an Menschen jeden Alters. (lhe/lsw/lrs)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019