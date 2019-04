Friede auf allen Baustellen

Stuttgart.Die baden-württembergische Landespolitik nimmt eine Auszeit während der zwei Wochen Osterferien. Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann und sein CDU-Vize Thomas Strobl haben an ihre jeweiligen Lager appelliert, den Dauerstreit herunterzufahren. Viele Minister nutzen die Tage für einen Urlaub vor der heißen Phase im Wahlkampf für Kommunal- und Europawahl. Allerdings ist im Osterfrieden auch kein einziger Streitpunkt gelöst worden. „Im Gegenteil, es werden immer mehr“, klagt ein Regierungsmitglied.

Die längste Hängepartie gibt es bei der Wohnungsbauförderung. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) kann auch in einer brandneuen Stellungnahme keinen Termin nennen. Dabei wollte sie den Konflikt, der ihr einen Maulkorb von Kretschmann eingebracht hat, schon vor Ostern beigelegt haben. Das Konzept werde derzeit noch mit der Staatskanzlei und dem Finanzministerium abgestimmt, schreibt sie jetzt. Strittig ist vor allem ein neuer Fonds. Hoffmeister-Kraut will den Kommunen bei der Beschaffung von Bauplätzen auch mit Geld helfen. Den Grünen schwebt mehr eine Beratungslösung vor.

„Es bleibt nach wie vor völlig vage, wie genau der schon vielfach angekündigte Kommunalfonds aussehen soll“, kritisiert der SPD-Abgeordnete Daniel Born. Grün-Schwarz habe der täglich angespannter werdenden Lage auf dem Wohnungsmarkt nichts entgegenzusetzen. Born: „Wir können es uns nicht leisten, im Wohnungsbau nicht voranzukommen.“ Der Stillstand liege „ganz wesentlich am Unvermögen von Hoffmeister-Kraut“.

Blockade im Wahlkampf

Kretschmann hat für die Zeit nach Ostern ein Konzept für den Wohnungsbau angekündigt. Ob das noch vor dem Wahltag in einem Monat kommt, gilt inzwischen als unsicher. Dabei liegen 150 Millionen Euro, die in den Vorjahren nicht abgerufen wurden, auf der hohen Kante.

Andere Minister haben die Hoffnung auf eine schnelle Lösung ihrer Problemfälle schon aufgegeben. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) meint vage, sie sei „sehr zuversichtlich“, dass ihr Konzept zur Besserstellung der Schulleiter rechtzeitig für den Start nach den Sommerferien beschlossen wird. 50 Millionen Euro veranschlagt sie dafür. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche finanzwirksamen Projekte in den nächsten Wochen kommen“, heißt es bei den Grünen. Dabei steht das Vorhaben im Koalitionsvertrag, und auch Kretschmann plädiert für eine bessere Bezahlung von Schulleitern. Viele Leitungsstellen können nicht besetzt werden.

Offenkundig wollen die Grünen der CDU-Frau, die vielleicht Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl wird, einen solchen politischen Erfolg nicht gönnen. Die von Eisenmann vorgeschlagene Flexibilisierung der Ganztagsschule stößt dagegen bei vielen Grünen auf echte ideologische Vorbehalte. Dabei hatten die Grünen da schon während der Koalitionsverhandlungen Zugeständnisse gemacht und dies sogar in Nebenabreden zusätzlich fixiert. Im Kommunalwahlkampf, da sind die CDU-Leute überzeugt, bringt ihnen ihr Konzept Pluspunkte.

In der zweiten Hälfte der laufenden Legislaturperiode funktioniert die vereinbarte Arbeitsteilung nicht mehr. Kretschmann und Strobl spreche gerne von einer „Komplementärkoalition“, in der die Grünen ihre Punkte mit Natur- und Umweltschutz machen und die Schwarzen mit Sicherheits- und Wirtschaftsthemen. Inzwischen halten die Christdemokraten das Thema Klimaschutz für so wichtig, dass sie Grünen-Umweltminister Franz Untersteller bei seinem Reformvorhaben kräftig dazwischen funken. Umgekehrt haben die Grünen nicht nur ihre Defizite beim Großthema Wohnungsbau erkannt. Auch bei der Gründerförderung und anderen Fragen wollen sie Hoffmeister-Kraut nicht das Feld überlassen.

Der von oben verordnete Osterfriede treibt derweil seltsame Blüten. Wie Konflikte kleingeredet werden, zeigt sich beim Streit um die Senkung des Pestizideinsatzes. Nur nach langem Nachfragen lässt sich der Kern des Streits freilegen: Die Grünen wollen eine Reduzierung des Gifteinsatzes um 30 Prozent. Die CDU-Landwirtschaftsleute halten das für nicht machbar, weil gar nicht klar sei, weil viel Pestizide überhaupt verspritzt werden. Der Abgeordnete Patrick Rapp spottet: „Man muss doch wissen, von was man 30 Prozent wegnimmt.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019