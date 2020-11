Frischer Anstrich für Bahnhöfe

Stuttgart/Mannheim.24 Bahnhöfe im Südwesten sollen noch bis Ende des Jahres mit Geld aus einem Handwerks-Konjunkturprogramm des Bundes verschönert werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden unter anderem die Fassaden der Bahnhöfe von Nürtingen und Offenburg saniert. Außerdem gibt es zum Beispiel neue Sitzgelegenheiten am Bahnhof von Reutlingen, neue Eingangstüren in Geislingen und einen neuen Anstrich in Vaihingen an der Enz, Mannheim – hier werden derzeit die Service-Häuschen auf den Bahnsteige neu gestrichen –, Singen oder Weinheim (Personenunterführung). 30 weitere Stationen kommen zudem in den Genuss von „Kleinstmaßnahmen“.

Regionale Betriebe beauftragt

Insgesamt investiert die Bahn nach eigenen Angaben sechs Millionen Euro. Der größte Teil davon stammt aus dem Konjunkturprogramm des Bundes, der der Bahn deutschlandweit bis zu 40 Millionen Euro für Handwerkerleistungen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus beteiligt sich die Deutsche Bahn mit Eigenmitteln. Alle Bauvorhaben sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Mit den Arbeiten seien vor allem mittelständische Betriebe aus der Region beauftragt worden, betonte die Bahn. „Es handelt sich oft um kleinere Maßnahmen, die aber eine große Wirkung haben“, sagte der Leiter des Regionalbereichs Südwest der DB Station&Service AG, Michael Groh. lsw/her

