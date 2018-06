Fritz Kuhn bläst der Wind ins Gesicht

Anzeige

Aber es warteten auch die Stau- und Baustellenhauptstadt der Republik, die Luftschadstoffbelastung im Stadtkessel, der täglich drohende Nahverkehrsinfarkt in der Region, ein explodierender Miet- und Immobilienpreismarkt und viel zu wenig Wohnraum.

„Nach fünf Jahren enttäuscht“

Das alles musste Kuhn mit sehr speziellen Verhältnissen im Gemeinderat angehen: Schwarz-Grün, Grün-Rot-Rot oder Schwarz-Rot-Gelb sind jeweils mehrheitsfähig. Kuhns bevorzugtes Bündnis mit der CDU bröckelt mittlerweile.

Fraktionschef Alexander Kotz läutete am Donnerstag bereits den Kommunalwahlkampf 2019 ein: „Wir haben damals gehofft, dass Sie Konzepte vorlegen, um die Stadt voranzubringen. Aber nach fünf Jahren sind wir enttäuscht“, so Kotz in der hitzigen Generaldebatte Richtung Kuhn. Dieser verweist auf sein Konzept „Eine Vision für Stuttgart“, das er 2017 dem Gemeinderat vorgelegt hat. Hält er sich für beliebt? Er werde jedenfalls freundlich begrüßt, wenn er durch die Stadt laufe, berichtet Kuhn. „Ich bin mittendrin. Aber ich mache nicht auf Everybody’s Darling“, sagt er. „Ich bin ein Mann der klaren Ansprache, keine Euphemismusfabrik.“

Die Kritik, sagt Kuhn, fasse ihn nicht an. Er ist sich jedenfalls sicher, dass seine Arbeit am Ende anerkannt wird. „Ich habe die Überzeugung: Wenn du weißt, wo du hinwillst, und wenn du fleißig bist, und wenn du gut nachdenken kannst und mit vielen Leuten redest, dann machst du am Schluss was Gutes für die Stadt.“ Anfang 2020 will Fritz Kuhn entscheiden, ob er dann am Jahresende noch mal antritt.

