Fritz Kuhn räumt das Feld

Stuttgart.Typisch Fritz Kuhn (Bild). Mal wieder. Als der Stuttgarter Oberbürgermeister an diesem Dienstagvormittag, auf den Tag genau sieben Jahre nach seiner Amtseinführung als erster grüner Rathauschef einer Landeshauptstadt vor die Presse tritt, gilt als ausgemacht: Das grüne Gründungsmitglied und Urgestein Kuhn, dann 65 Jahre alt, wird im November in Stuttgart für eine zweite Amtszeit antreten. Und dann überrascht er sie doch alle.

„Aus persönlichen Gründen“, verkündet Kuhn, habe er sich entschieden, nicht noch einmal anzutreten. Das Amt habe ihn sehr erfüllt, er habe keinen Tag bereut, und die Entscheidung, die er gemeinsam mit seiner Frau über den Jahreswechsel gefällt habe, sei ihm nicht leicht gefallen. „Nach einer zweiten Amtszeit wäre ich 73 Jahre alt, und da stellt sich schon die Frage, ob man nicht noch etwas anderes machen will“, sagt Kuhn. Gar nicht infrage gekommen sei für ihn, nach der Halbzeit auszusteigen. „Davon halte ich gar nichts, das ist für mich ein Glaubwürdigkeitsversprechen“, sagt er. Aber andere Faktoren außer den persönlichen Gründen gebe es schlicht nicht, verkündet Kuhn, auch nicht taktische Überlegungen, ob es vielleicht nicht gereicht hätte für eine Wiederwahl.

„Furchtlos und frei“, so sei seine Entscheidung gefallen. Er wolle jetzt auch nicht vorzeitig Bilanz ziehen, sagt Kuhn – und zählt dann doch auf, was er alles angeschoben hat. Klimapaket, Jobticket, Feinstaubalarm, Umbau der Autostadt, ÖPNV-Tarifreform und Ausbau kultureller Infrastruktur.

Und als Auslaufmodell will er das kommende Jahr nicht gelten lassen. „Eine ,lame duck’ werde ich nicht sein, die Ente wird nicht lahm“, kündigt er an und zählt auf, was er noch anschieben will: die Umsetzung des im Dezember vom Gemeinderat beschlossenen Klimaschutzpakets, die Opernsanierung, ein neues Pflegeplatzkonzept für die Stadt.

Und dennoch: Er, noch keine 65 Jahre, zieht sich zurück, der sieben Jahre ältere grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt bei der Landtagswahl 2021 noch einmal an? „Das ist seine Entscheidung, und ich fälle meine. Beides steht in keinem Zusammenhang“, sagt Kuhn.

Große Bedeutung

Kretschmann meldet sich selbst später zu Wort. „Die Entscheidung von Fritz Kuhn, nicht mehr anzutreten, hat alle überrascht, mich auch. Selbstverständlich respektiere ich seinen Beschluss“, teilt Kretschmann mit und lobt Kuhns Bilanz. „Ich persönlich finde, 64 ist noch kein Alter. Aber auch das ist eine sehr persönliche Einschätzung, und wir sind eben zu unterschiedlichen Entscheidungen gekommen“, so der Regierungschef.

Die Bedeutung der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart ein halbes Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg ist indes nicht zu unterschätzen: Sie gilt als wichtiger Seismograph für die politische Stimmung im Land und die Frage, ob die Klimadebatte die Grünen und Kretschmann weiter in der Erfolgsspur hält.

Einen ,,Paukenschlag“ nennt denn auch der grüne Kreisvorsitzende Mark Breitenbücher die Entscheidung. Ende des Monats wollen die Grünen einen neuen Namen präsentieren. In der Stadt richten sich nun alle Augen auf Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Die frühere Gemeinderats-Fraktionschefin der Grünen kann Kommunales, kommt aus dem Herzen der Stadt, wo sie ein Steuerberatungsunternehmen aufbaute, Stimmenkönigin war und ein Direktmandat für den Landtag holte.

Als Landtagspräsidentin ist sie jedoch unablässigen Angriffen aus den Reihen der AfD ausgesetzt. Gut möglich, dass sie einem Werben ihres Kreisvorstandes nachkommen würde, als erste Frau den OB-Sessel anzustreben. „Mich hat Kuhns Entscheidung überrascht“, sagt auch Aras. Dass sie in den Blick gerate in der Frage einer OB-Kandidatur für Stuttgart, sei ihr bewusst, teilt sie mit – und lässt Weiteres offen. (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.01.2020