Frühling bringt neue Jobs

Frankfurt.In Hessen gibt es erneut weniger Arbeitslose. Die Zahl sank im März im Vergleich zum Vormonat um rund 4000 auf 151 679, wie die hessische Regionaldirektion der Arbeitsagentur gestern berichtete. Das bedeutete eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent und den niedrigsten Stand in einem März seit 1992. Gleichzeitig steigt die Beschäftigung weiter an. Nach den jüngsten verfügbaren Hochrechnungen gab es im Januar in Hessen 2,62 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs. Das waren 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Stellen beim Gartenbau

Auch auf dem rheinland-pfälzischen Markt gibt es weniger Arbeitslose und mehr Beschäftigte. „Insbesondere in den Gartenbau- und Bauberufen wurden im März weniger Arbeitslose gezählt“, teilte Walter Hüther von der hiesigen Regionaldirektion der Arbeitsagentur mit. Im März waren in Rheinland-Pfalz 99 100 Menschen arbeitslos, 2800 oder 2,8 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich ging die Arbeitslosigkeit um 4200 oder 4,1 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 4,4 Prozent. Im Februar hatte sie 4,6 Prozent und im März 2018 4,7 Prozent betragen.

Der Frühling hat wohl auch den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg belebt. 193 063 Menschen waren im März ohne Job, wie die Arbeitsagentur mitteilte. Das waren knapp 3600 oder 1,8 Prozent weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank von 3,2 auf 3,1 Prozent. Profitiert haben laut Statistik vor allem ältere Arbeitslose, deren Zahl leicht überdurchschnittlich sank. Junge Leute ohne Job gab es dagegen sogar etwas mehr als im Monat zuvor. Die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gleicht somit der aus dem Februar. Im Vergleich mit dem Vorjahr hingegen hat sich vor allem die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich reduziert. lhe/lrs/lsw

