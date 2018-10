Füllhorn der Landesregierung

Stuttgart.Um griffige Formeln sind Politiker selten verlegen, wenn sie Wohltaten unters Volk streuen. „Zusammenhalt, Innovation, Nachhaltigkeit“ nennt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Dreiklang, der seine grün-schwarze Koalition bei der Erstellung des Nachtragshaushalts geleitet habe. Zwei Milliarden Euro kann die Regierung zusätzlich ausgeben. Für FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke überschreitet dieser Nachtrag die „Linie zwischen Großzügigkeit und Maßlosigkeit“.

20 Millionen Euro sind für die Förderung der Künstlichen Intelligenz vorgesehen. Die gleiche Summe ist für die Entwicklung neuer Batterien in E-Autos eingeplant.

Für zehn Millionen Euro darf Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann Radschnellwege bauen. Kretschmanns Staatskanzlei kann mit ebenfalls zehn Millionen Euro ein „Impulsprogramm für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ auflegen. Das soll „Akzente gegen die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft“ setzen. 35 Millionen sind für einen „Fonds Wohnrauminitiative“ vorgesehen, wie ihn die Grünen kürzlich auf einem Landesparteitag gefordert hatten. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) finanziert mit dem Nachtragsetat auch die erste Tranche des im Sommer ausgehandelten Paktes mit den Kommunen. Damit werden die Zuschüsse für die Kitas in Stufen von derzeit 529 Millionen Euro im Jahr auf über eine Milliarde Euro erhöht. Erstmals beteiligt sich das Land in diesem und im nächsten Jahr an den Kosten der Unterbringung für geduldete Flüchtlinge mit 134 Millionen Euro.

Gegen den Lehrermangel schafft die Regierung 200 zusätzliche Studienplätze für das Grundschullehramt. 150 Anfängerplätze werden für angehende Mediziner eingerichtet. Mit fünf Millionen kann Innenminister Thomas Strobl (CDU) Polizisten ihre aufgelaufenen Überstunden finanziell ausgleichen.

„Das ist ein gutes Beispiel, wie Haushalte gerade in guten Zeiten ruiniert werden“, kritisiert FDP-Mann Rülke. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch findet: „Angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen sind eigentlich mutigere Schritte nötig.“

