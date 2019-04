Für gerechte Kostenteilung

Mainz.Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) soll das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Polizeikostenbeteiligung aufgreifen und den Innenministern Vorschläge machen. Dazu forderte sie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf. „Die steigende Wirtschaftskraft gibt es her, dass sich Clubs und DFL an den Kosten für Hochrisikospiele beteiligen“, sagte sie gestern. „Die Lastenverteilung muss gerecht sein, auch für Menschen, die nicht so fußballbegeistert sind wie ich.“

Sie unterstütze den Vorschlag aus Bremen, DFL und Innenminister an einen Tisch zu bringen. „Die Vereinbarung mit der DFL zur stärkeren Unterstützung für Präventionsmaßnahmen und Fanprojekte allein reichen nicht aus, die Ausschreitungen vor und nach Spielen belegten das immer wieder.“ lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019