Für Orgelsolo berühmt

Lampertheim.Die katholische Pfarrgruppe Lampertheim feiert am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 10 Uhr, das Hochamt in der Kirche Mariä Verkündigung. Musikalisch wird in diesem Gottesdienst die „Missa brevis et solemnis in C“, auch Orgelsolo-Messe genannt, von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt.

Für die Aufführung hat sich wieder ein Projektchor gebildet, der unter der Leitung von Andrew Connor die Messe in nur zehn Proben einstudiert hat. Begleitet wird der Chor von Maria Karb an der Orgel und einem Kammerorchester. Als Solisten werden Magda Tomczuk (Sopran), Franziska Vonderlind (Alt), Pere Pou LLompart (Tenor) und Frederik Tucker (Bass) zu hören sein. Viele der Musiker waren auch schon in den Aufführungen der vergangenen Jahre dabei.

Den Namen „Orgelsolo-Messe“ verdankt die Messe übrigens dem markanten Orgelspiel im Benedictus und sie ist die kürzeste Messe, die Mozart geschrieben hat. So schreibt es die Gemeinde in ihrer Mitteilung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018