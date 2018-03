Fulda erhält Zuschlag

Anzeige

Die Stadt will vor allem Umwelt, Energie, Elektromobilität und Bildung in den Vordergrund stellen. Zur Vorbereitung ist bereits eine Liste mit Ideen und (Bau-)Projekten entstanden. So könnte ein Park-und-Ride-Parkplatz nahe der Autobahn entstehen und die Tourismus-Informationen in der Innenstadt könnten neu gestaltet werden. Außerdem will die Stadt die Domplatztreppe sowie die Paulus-Promenade sanieren. Das Land Hessen stellt der Stadt für den Hessentag 8,5 Millionen Euro zur Verfügung, davon könnten bis zu zwei Millionen Euro für ein Defizit verwendet werden, teilte die Staatskanzlei mit. Auch Haiger (Lahn-Dill-Kreis) hatte Interesse bekundet, ab 2020 das traditionelle Landesfest auszurichten. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.02.2018