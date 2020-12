Gänsekeulen für Bedürftige

Fulda.Mit einem Nikolaus-Express will die Initiative „Fulda hält zusammen“ am Montag Bedürftigen und Obdachlosen in der Stadt helfen. Der Bus werde verschiedene Stationen anfahren und über 100 gespendete Gänsekeulen mit Klößen und Rotkraut sowie Hygienemittel und Mund-Nasenschutzmasken verteilen, teilte Andreas Goerke vom Verein „Fulda stellt sich quer“, der die Initiative ins Leben gerufen hat, am Mittwoch mit. Zudem sollen Menschen, die während der Pandemie für die Allgemeinheit im Einsatz seien, mit 1000 Schokoladen-Nikoläusen bedacht werden.

Die Initiative habe bisher vielfältige Unterstützung in Fulda erfahren, erläuterte Goerke. Zahlreiche Firmen und Bürger unterstützen das Projekt mit dem Kauf von Gutscheinen. So konnten bisher 700 Essen, zahlreiche Heißgetränke sowie rund 50 winterfeste Schlafsäcke finanziert werden. Das Projekt solle zeigen, dass die Stadt Fulda in der schwierigen Zeit zusammenhalte, erklärte Goerke.

Ab 14.30 Uhr wird der Bus am Montag auf dem Universitätsplatz stehen und über das Projekt informieren. Dort werden auch für Kinder aus sozial schwachen Familien altersgerechte Kinderbücher und Nikoläuse verschenkt. epd

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.12.2020