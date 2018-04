Ganztagsschulen kosten 500 Millionen jährlich

Anzeige

War das eine Retourkutsche des Koalitionspartners für Profilierung der CDU?

Eisenmann: Ich war tatsächlich überrascht und will nicht verhehlen, dass ich es nicht besonders glücklich finde, wenn solche Fragen auf dem öffentlichen Markt ausgetragen werden. Das ist nicht mein Arbeitsstil. Über Stil und Weg muss jeder selbst urteilen. Ich unterstelle dem Partner aber nicht, dass er mit Retourkutschen arbeitet, sondern gehe von einem konstruktiven Miteinander aus.

Was erwarten Sie sich vom Gutachten des Rechnungshofs zum Schulwesen?

Eisenmann: Im Vergleich der Länder hat Baden-Württemberg nicht zu wenige Lehrer im System. Die Frage ist, ob wir sie effizient einsetzen. Das Gutachten wird viele Teile umfassen, die in die richtige Richtung weisen. Da geht es um Anrechnungsstunden, um Abordnungen für andere Aufgaben und die Stärkung der Schulen. Wir erwarten die Vorschläge in den nächsten sechs Wochen.

Die Anmeldung für die weiterführenden Schulen im nächsten Schuljahr ist gelaufen. Wie schneiden die Gemeinschaftsschulen ab?

Eisenmann: Die Gemeinschaftsschulen haben sich etabliert. Sie sind in der Wahrnehmung der Eltern in der Realität angekommen. Die Eltern wägen zwischen den verschiedenen Schularten ab. Die Anmeldezahlen gehen nicht mehr nach oben. Die Entwicklung ist solide und stabil. An einzelnen Standorten sieht es nach einem Rückgang aus.

Viele Standorte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben zur Mindestgröße? Was muss passieren?

Eisenmann: Diese Entwicklung ist kein Beleg für einen Fehler dieser Schulart. Aber wenn man in einem Umkreis von zehn Kilometern drei Gemeinschaftsschulen hat, sind das schlicht schon deshalb zu viele, weil es so viele Schülerinnen und Schüler nicht geben kann. Das wäre bei drei Realschulen das gleiche Problem. Es ist schon die Frage, ob in der letzten Legislaturperiode nicht mit zu viel Optimismus zu viele Gemeinschaftsschulen genehmigt wurden.

Wie viele Standorte stehen in Frage?

Eisenmann: Kritisch wird es, wenn die Schülerzahlen so weit zurückgehen, dass es schwierig wird, eine Klasse zu bilden. Dann geht man mit der Schule ins Gespräch. Wenn es über Jahre nicht reicht, beginnt das sogenannte Hinweisverfahren. Am Ende kann diese Schule keine neuen Schüler mehr aufnehmen. Das gilt für alle Schularten gleich. Es ist richtig, dass sich viele Kommunen Gedanken machen. Da geht es unter Umständen um die Zusammenlegung von Gemeinschaftsschulen, um den Bildungsstandort zu stärken. Momentan läuft das Hinweisverfahren nur an einem Standort. Aus Gesprächen weiß ich, dass an etwa zehn Standorten vor allem im ländlichen Raum in diesem Kontext Gespräche zur regionalen Schulentwicklung laufen.

Der Bund verspricht Baden-Württemberg rund 250 Millionen Euro, um den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Ganztagsschule umzusetzen. Wie viel wäre tatsächlich erforderlich?

Eisenmann: Ich würde es begrüßen, wenn aus Berlin neben Vorgaben wie dem Rechtsanspruch für Grundschüler konkreter definiert würde, was gemeint ist. Das Land gibt für die verschiedenen Formen der Betreuung jährlich 200 Millionen Euro aus und erreicht damit rund 40 Prozent der Kinder. Wenn ich es auf alle Schüler hochrechne, bräuchte ich rund 500 Millionen Euro in Baden-Württemberg. Gemessen daran sind zwei Milliarden für 16 Bundesländer sehr überschaubar. Dazu müssten die Kommunen in Räume investieren.

Die Grünen wollen die rhythmisierte, regelmäßige Ganztagsschule beibehalten, die CDU-Landtagsfraktion verlangt Flexibilität und Wahlfreiheit für Eltern. Droht hier der nächste Koalitionszoff?

Eisenmann: Nein. Das ist kein Widerspruch. Auch ich bin dafür, den gebundenen Ganztagsunterricht weiter auszubauen. Die von der Vorgängerregierung beschlossene Regelung finde ich gut. Aber von Eltern, Lehrern und Schulen kommt der Wunsch, flexible und für Eltern frei wählbare Betreuungsangebote auszubauen, die übrigens kostenpflichtig sind. Das muss ich als Ministerin zur Kenntnis nehmen, weil es keine Zwangsbeglückung von Eltern geben darf. Die Positionen von Grünen und CDU liegen da näher beieinander, als man denkt. Wir müssen so viel Flexibilität zulassen wie möglich.

