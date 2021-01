Geballtes Trio: Drillinge bei der Polizei

Karlsruhe.Die Drillinge (v.l.) Vanessa, Lara und Samira Böß (24) sind nun alle in Diensten der Polizei. Während für die heutige Polizei-Obermeisterin Samira schon lange feststand, dass sie Polizistin werden will, fing Lara erst einmal eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an. „Nach zwei Wochen wusste ich, dass ich zur Polizei will.“ Mittlerweile ist sie Polizeimeisterin. Vanessa arbeitete nach der Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation zunächst noch in dem Beruf und ist nun als Polizeimeister-Anwärterin in der Ausbildung. Gemeinsames Ziel des Trios ist eine Anstellung beim Präsidium in Karlsruhe. Die Stadt sei ihre Heimat, sagte Samira. lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021