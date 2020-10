Stuttgart.Als erste Partei in Baden-Württemberg stellt die FDP diesen Samstag die Landesliste für die Bundestagswahl 2021 auf. Weil die Liberalen keine Direktmandate gewinnen, entscheidet die Platzierung über den Wiedereinzug in den Bundestag. Entsprechend groß wird bei der Landesdelegiertenversammlung in Friedrichshafen das Gedrängel um die sicheren Plätze auf der Liste.

Seiner Sache sicher sein kann sich FDP-Landeschef Michael Theurer, den der Vorstand einstimmig als Spitzenkandidaten vorgeschlagen hat. Auch Generalsekretärin Judith Skudelny auf Listenplatz 2 und der aus Heilbronn kommende Landesschatzmeister Michael Link auf Platz 3 gelten als gesetzt. Wie vor vier Jahren wollen die Abgeordneten Pascal Kober und Florian Toncar die beiden folgenden Ränge besetzen. Ob sie Gegenkandidaten bekommen, ist unklar.

Wilde Kämpfe drohen um Rang 6, den vor vier Jahren der Tourismuspolitiker Marcel Klinge aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis erobert hatte. Klinge hat schon im Vorfeld die Segel gestrichen. „Ich werde 40. Das ist ein guter Zeitpunkt, um noch einmal etwas Neues anzufangen“, erklärt er offiziell seinen Verzicht. Bis vor zwei Wochen war davon keine Rede. Dann kam es in einer Sitzung der baden-württembergischen Abgeordneten zu einem Machtkampf. Dem Vernehmen nach hat der mitgliederstarke Bezirk Stuttgart Klinges Platz für einen seiner Kandidaten reklamiert. Zwei Tage brauchte Klinge, um die Aussichtslosigkeit einer Kampfkandidatur einzusehen.

Schlechte Umfragewerte

Bei den aktuellen Umfragewerten gilt für die Liberalen Listenplatz 6 noch als sicher. Nach einer bewährten Faustregel bringt jeder Prozentpunkt ein Mandat. Bei der letzten Bundestagswahl kam die Südwest-FDP auf 12,7 Prozent und kann seither zwölf Bundestagsabgeordnete stellen.

Wer sich auf Platz 6 durchsetzt, gilt als unkalkulierbar. Hoffnungen auf eine bessere Platzierung können sich zum Beispiel die Abgeordneten Benjamin Strasser aus Ravensburg (bisher Platz 8) und der gleich dahinter stehende Jens Brandenburg (Rhein-Neckar-Kreis) machen. Beide werden von Jungen Liberalen (Juli) unterstützt, zu denen sie altersmäßig noch zählen. Für den aktuellen Juli-Chef Valentin Abel, der im Wahlkreis Schwäbisch-Hall-Hohenlohe kandidiert, sehen die Absprachen nur einen „aussichtsreichen Nachrückerplatz“ vor.

Theurer scheiterte mit dem Versuch, seine elf Kollegen zu einem Nichtangriffspakt bewegen. Alle sollten auf dem gleichen Platz wie 2017 antreten und sich wechselseitig unterstützen. Konkurrenten hätten es so schwer gehabt. Sollten sich Verlierer in der offenen Feldschlacht ärgern, können sie das hinter der FFP2-Maske verbergen, die jeder Delegierte umsonst bekommt.

