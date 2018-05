„Gefährlich, Europa zu unterschätzen“

Anzeige

Heilbronn.Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) führt am kommenden Donnerstag ein Gespräch mit Jutta Cordt, der Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, über Probleme in der Zusammenarbeit. Zudem macht er sich stark für eine einheitliche Obergrenze beim Cannabis-Besitz. Im Interview mit dieser Zeitung spricht er auch über Gefängnisse.

Herr Wolf, dauert es nicht viel zu lange, bis ein neues Gefängnis fertiggestellt werden kann?

Guido Wolf Guido Wolf kam 1961 in Weingarten (Landkreis Ravensburg) zur Welt. Seit 2006 als Abgeordneter Mitglied des baden-württembergischen Landtags. Von 2015 bis 2016 Landtagsfraktionsvorsitzender der CDU Baden-Württemberg und Spitzenkandidat für die Landtagswahl Baden-Württemberg 2016. red

Wolf: Bei der Planung und Realisierung des neuen Rottweiler Gefängnisses, das wir wegen der Überbelegung im Land dringend brauchen, muss es schneller vorangehen. Da sind wir uns mit dem zuständigen Finanzministerium einig. Es sollte in jedem Fall vermieden werden, dass, wie zuletzt, die Kosten immer weiter nach oben gehen und sich die Fertigstellung immer weiter nach hinten verschiebt. Um die angespannte Belegungssituation zu entschärfen, haben wir uns dazu entschlossen, den eigentlich zur Schließung vorgesehenen Bau 1 in Stammheim bis auf Weiteres in Betrieb zu lassen. Das kann aber keine Dauerlösung sein.