Gefährliches Zeitspiel

Für die Grünen in Baden-Württemberg wäre es eine politische Bankrotterklärung, müssten sie sich als federführende Regierungspartei von einem Volksbegehren zur Rettung der Artenvielfalt zwingen lassen. Dennoch könnte es so weit kommen, wenn nicht endlich gehandelt wird. Ausgerechnet im einzigen Bundesland mit einem grünen Ministerpräsidenten (und Biologielehrer!) schafft es die Ökopartei nicht, der CDU eine Strategie zur Pestizidreduktion abzuringen. Während sich die beiden Parteien in Fragen der Zuständigkeit, fehlender Datengrundlagen und der Wirksamkeit einzelner Maßnahmen verhaken, geht draußen auf den Feldern und in den Wäldern das Bienen-, Insekten- und Artensterben weiter. Wenn hier nichts vorangeht, ist das ganze „Sonderprogramm Biodiversität“ nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht.

Noch nicht einmal in Naturschutzgebieten ist der Einsatz von Pestiziden generell verboten. Den Grünen würde es gut anstehen, hier klares Profil zu zeigen. Und auch die CDU könnte sich mächtig dabei verzocken, auf Zeit zu spielen. Klima- und Umweltschutz sind den Menschen in diesen Tagen wichtiger denn je. Sterben die Bienen weiter, wird sich der Wähler ganz genau daran erinnern, wer das unter Umständen hätte verhindern können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019