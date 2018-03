Geht Klöckner nach Berlin?

Anzeige

Mainz.Die CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel will die CDU-Mitglieder der neuen Bundesregierung erst am Sonntagabend offiziell bekanntgeben. Doch in Mainz richten sich alle politischen Kräfte darauf ein, dass die Oppositionsführerin im rheinland-pfälzischen Landtag, Julia Klöckner, dieses Amt für einen Wechsel ins Bundeskabinett aufgeben wird. Immer vorausgesetzt, die große Koalition (Groko) kommt nach dem SPD-Mitgliederentscheid wirklich zustande.

Mit 45 ist die CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende von Rheinland-Pfalz jung genug, um für den angestrebten Generationswechsel in Berlin zu stehen und zugleich für eine Verstärkung der Frauenriege. Und vor allem: Klöckner gilt unbestritten als politisches Schwergewicht in ihrer Partei. Nicht zufällig ist die bereits mit 30 in den Bundestag gewählte Winzertochter und ehemalige Deutsche Weinkönigin aus Bad Kreuznach schon seit Ende 2012 eine der Stellvertreterinnen Angela Merkels im CDU-Bundesvorsitz und gilt als Vertraute der Kanzlerin.

Winzertochter aus Bad Kreuznach Julia Klöckner wurde am 16. Dezember 1972 in Bad Kreuznach als Tochter eines Winzerehepaars geboren. Das elterliche Weingut wird heute von ihrem Bruder betrieben. Sie hat Politikwissenschaft, katholische Theologie und Pädagogik studiert und arbeitete als Lehrerin und Journalistin. Dem Bundestag gehörte Klöckner von 2002 bis 2011 an, seitdem ist sie Landtagsabgeordnete und Fraktionschefin in Mainz. Sie ist seit 2010 Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz. Zur stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden wurde Klöckner im Dezember 2012 gewählt. kn

Lange wurde Klöckner als mögliche Nachfolgerin Merkels gehandelt, doch davon war nach zwei Niederlagen der ehrgeizigen Politikerin als Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz keine Rede mehr. Das Auf und Ab in der Politik kennt Julia Klöckner allzu gut, Freunde der CDU-Politikerin sagen, es habe sie gestählt.