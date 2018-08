Gelb wirbt mit Veränderung

Anzeige

Wiesbaden.Die hessische FDP setzt im Landtagswahlkampf vor allem auf Veränderung. „Stufe drei. Die nächste Stufe Hessen“ heißt es auf dem in Magenta und Gelb gehaltenen Plakat, das die Spitzenpolitiker der Partei gestern in einer ehemaligen Fabrikhalle in Wiesbaden-Schierstein vorstellen. Spitzenkandidat René Rock spricht von einer programmatischen „Agenda 2030“, die nicht ganz zufällig an die „Agenda 2010“ Gerhard Schröders erinnert. Koalitionsfragen sollen im Wahlkampf der Liberalen dagegen keine entscheidende Rolle mehr spielen. Die Partei will selbstständig und unabhängig antreten, wie der Landesvorsitzende Stefan Ruppert versichert – er äußert keine Präferenz für CDU oder SPD.

Natürlich gebe es mit der CDU größere inhaltliche Übereinstimmungen, räumt Ruppert ein. Nach 20 Jahren an der Regierung lasse sie aber keine Veränderungsbereitschaft mehr erkennen, wirft er der Partei von Ministerpräsident Volker Bouffier vor und bekundet zugleich seinen Respekt auch für SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel.

Ziel ist frühkindliche Bildung

Eine Koalitionsaussage werde die FDP trotzdem nicht machen. Klar ist aber, dass die Liberalen vor allem ein „Weiter so“ bekämpfen. „Wer viel Veränderung will, muss die FDP möglichst stark machen“, formuliert es der aus Seligenstadt kommende Fraktionschef Rock. Auf einem weiteren Wahlplakat ist sein Kopf auf dem Foto stark angeschnitten, mit seinem Dreitagebart wirkt der 51-Jährige wie eine Mischung aus Parteichef Christian Lindner und Schauspieler Heiner Lauterbach.