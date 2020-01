Geld aus dem Digitalpakt fließt nur langsam

Stuttgart/Wiesbaden.Von den fünf Milliarden Euro aus dem Digitalpakt haben die Länder bisher nur wenige Millionen abgerufen. Aus Baden-Württemberg wurden bisher 1,3 Millionen Euro angefordert, für Hessen wurde ein Bescheid erteilt.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) weist darauf hin, dass erst seit 1. Oktober 2019 überhaupt Anträge gestellt werden können. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Schule einen Medienentwicklungsplan erstellt hat. Aktuell seien 1700 dieser Pläne in Arbeit. „Von daher gehen wir davon aus, dass in den nächsten Wochen die Zahl der Förderanträge stetig steigen wird“, erklärte sie auf Anfrage. Weil der Bund drei Jahre von der Ankündigung bis zur Freigabe des Digitalpakts brauchte, hat die Regierung 2019 aus dem Landesetat vorab 75 Millionen Euro ausbezahlt.

Keinen Grund für Aufregung sieht Dezernent Norbert Brugger vom Städtetag Baden-Württemberg. Die Kommunen bekämen das Geld über feste Budgets und könnten die Summe dann auf die Schulen nach ihren eigenen Schwerpunkten verteilen. Brugger: „Es gibt kein Anzeichen, dass das Programm nicht läuft.“

Beim Gemeindetag betont die Sprecherin, es gehe nicht darum, schnell Geld auszugeben. Viele Maßnahmen würden in den nächsten Sommerferien realisiert. Die Gemeinden können ihre Zuschüsse bis 30. April 2022 beantragen.

Den ersten Bewilligungsbescheid in Hessen überreichte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in der vergangenen Woche persönlich. In Offenbach dabei war auch sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne). Nun kann das dortige Gymnasium Leibnizschule eine halbe Million Euro verbauen.

Elf weitere Anträge mit einem Volumen von 12,3 Millionen Euro liegen mittlerweile nach Angaben eines Sprechers des hessischen Kultusministeriums zur Bewilligung vor. Davon sollen 160 Schulen profitieren. Hessen ist das einzige Land, das die Bundesmittel dafür nicht nur wie gefordert um zehn, sondern um 25 Prozent aufstockt. Mit den 372 Millionen vom Bund und den 125 Millionen Euro vom Land wird damit insgesamt fast eine halbe Milliarde Euro bereitgestellt.

Hessen stehe bei der Geschwindigkeit der Umsetzung des Digitalpakts nicht schlechter da als der Durchschnitt der Länder, betonte der Ministeriumssprecher. Das entsprechende Landesgesetz sei erst am 2. Dezember 2019 in Kraft getreten. Da der Digitalpakt auf fünf Jahre angelegt sei, komme es auf vier oder acht Wochen nicht an.

Nach einer Erhebung der Zeitung „Tagesspiegel“ hat Rheinland-Pfalz bisher nur 25 000 Euro für ein Projekt abgerufen.

