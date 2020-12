Geld für Betreuung kann fließen

Stuttgart.Nach einem monatelangen Streit können jetzt auch die Kommunen in Baden-Württemberg von einem Förderprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen profitieren. Ein Sprecher von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kündigte eine entsprechende Förderrichtlinie an. Zuvor hatte Eisenmann den Konflikt mit den Bundesministerinnen Franziska Giffey (SPD) und Anja Karliczek (CDU) um 100 Millionen Fördermittel gelöst. „Ich freue mich sehr, dass wir eine Einigung erzielt haben“, teilte sie am Montag mit.

Eisenmann kündigte an, sie werde nach einer Anhörung der Kommunen eine neue Förderrichtlinie ausarbeiten. Künftig soll ihr Ministerium als „oberste Schulaufsichtsbehörde“ die Einhaltung der Qualitätskriterien der Ganztagsangebote sicherstellen. In Baden-Württemberg laufen 80 Prozent dieser Betreuung in Verantwortung der Kommunen. Diese freiwilligen Angebote erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Eltern. Fördergelder des Landes für verbindliche Ganztagsschulen werden dagegen nicht abgerufen.

Hintergrund des Streits ist das politische Versprechen der schwarz-roten Bundesregierung, dass ab 2025 alle Grundschüler Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung haben sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Bund den eigentlich zuständigen Ländern 3,5 Milliarden Euro Investitionszuschüsse in Aussicht gestellt. Der Streit zwischen Eisenmann und Giffey hatte sich an der ersten Tranche von 750 Millionen Euro entzündet. Davon stehen Baden-Württemberg knapp 100 Millionen Euro zu.

Sonderproblem übersehen

Die dafür notwendige Vereinbarung hatte Eisenmann nicht unterschrieben, weil die kommunalen Angebote im Südwesten nicht förderfähig gewesen wären. Die 15 anderen Bundesländer hatten dieses Problem nicht. Ausgehandelt hatte die Regierungszentrale von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) diesen Vertrag. Darin war festgeschrieben, dass Geld vom Bund nur für Angebote fließen sollte, die unter staatlicher Schulaufsicht stehen.

Beim Koalitionspartner Grüne begrüßte Bildungsexpertin Sandra Boser die Einigung. Die Qualitätskriterien müssten aber noch geklärt werden, forderte sie. Die Betreuung müsse von qualifiziertem Personal übernommen werden. Boser: „Bei der Ganztagsbetreuung gilt der Fokus auf hohe Qualität.“ Die Grünen sind eigentlich für den Ausbau der verbindlichen Ganztagsgrundschule, um schwächere Kinder besser fördern zu können. Das deckt sich mit Giffeys Ziel, dass Grundschulen an fünf Wochentagen jeweils mindestens acht Stunden öffnen sollen. Eisenmann und ihre CDU verweisen dagegen auf die Interessen der Eltern an flexiblen Betreuungen.

Die jetzt gefundene Lösung ist nur der erste Schritt zu einer umfassenden Verständigung über den Rechtsanspruch für alle Grundschüler. Die Kosten für den dafür notwendigen Ausbau veranschlagen die Länder auf fünf bis sieben Milliarden Euro. Dazu kommen jährliche Betriebskosten von vier Milliarden Euro. Angesichts der massiven Probleme haben die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel Anfang Dezember vereinbart, den Rechtsanspruch stufenweise verteilt auf die Jahre 2025 bis 2029 einzuführen.

Zu ihrem Wortführer haben die Ministerpräsidenten Kretschmann gekürt. Der Grünen-Regierungschef, der im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen keine Rücksicht auf Parteifreunde in der Bundesregierung nehmen muss, hat die Zusagen des Bundes als völlig unzureichend kritisiert. Nur zehn bis 13 Prozent der jährlichen Kosten will der Bund übernehmen. Kretschmann verlangt eine Beteiligung zwischen 30 und 50 Prozent. Bei einem ersten Treffen hat die von Kretschmann geleitete Arbeitgruppe keinerlei Fortschritt im Finanzstreit erreicht. „Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht“, sagte eine Sprecherin.

Eisenmann unterstützt Kretschmanns Linie. Sie bekenne sich grundsätzlich zum Rechtsanspruch. Allerdings müsse das für die Länder dauerhaft finanziert sein: „Bei den laufenden Betriebskosten muss der Bund nachbessern.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020