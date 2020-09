Geld zu Recht bekommen

Stuttgart/Mannheim.In der Neuauflage des Prozesses um die Zulagen-Affäre an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg hat der frühere Kanzler den Untreue-Vorwurf zurückgewiesen. Alle 13 betroffenen Professoren hätten die Zulagen zu Recht bekommen, sagte der 67-Jährige am Donnerstag vor dem Stuttgarter Landgericht. Sie seien Leistungsträger gewesen. Der Ex-Kanzler und der ehemalige Rektor müssen sich wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Untreue in einem besonders schweren Fall verantworten.

Die Vergaberichtlinie für die Zulagen sei eklatant rechtswidrig gewesen, sagte die Staatsanwältin. Der früheren Hochschulspitze wird vorgeworfen, 13 Professoren zu Unrecht Zulagen gewährt zu haben – wenige Tage vor dem Ausscheiden des Rektors aus dem Dienst. In der Folge habe das Land Zulagen in einer Höhe von insgesamt mindestens 411 000 Euro gewährt.

Parallel ist in Mannheim die Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der Abberufung von Claudia Stöckle, der ehemaligen Rektorin der Verwaltungshochschule Ludwigsburg, angelaufen. Der Vorsitzende Richter Andreas Roth bezeichnete Stöckle vor dem Verwaltungsgerichtshof als Opfer einer Intrige der damaligen Kanzlerin. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020