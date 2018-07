Geldauflagen von rund 31 Millionen

Anzeige

Stuttgart.Gemeinnützige Organisationen und das Land haben im vergangenen Jahr von der Justiz mehr Geld zugewiesen bekommen als noch im Vorjahr. Insgesamt seien knapp 31 Millionen Euro an Geldauflagen verhängt worden, berichtete gestern der „Südkurier“ unter Verweis auf eine Auswertung des Justizministeriums. 2016 seien es noch 15,9 Millionen Euro gewesen.

„Sachbezogene“ Empfänger

Richter und Staatsanwälte dürfen immer dann Geld vergeben, wenn ein Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt wird. Sie entscheiden in der Regel darüber, ob die Summe an eine gemeinnützige Einrichtung oder die Staatskasse geht. Von den rund 31 Millionen Euro gingen der Zeitung zufolge 16,4 (2016: 4,3) Millionen Euro an die Staatskasse. Soziale Einrichtungen sollen rund 14,2 Millionen Euro erhalten haben – 2016 seien es 11,5 Millionen gewesen. Bei der Auswahl des Empfängers wird darauf geachtet, dass der „sachbezogen“ ist. Das heißt, dass etwa Geld aus einem Prozess, in dem es um Vergehen an Kindern ging, später an Institutionen fließt, die sich um das Kindeswohl bemühen. Ob eine Organisation das Geld annimmt, entscheidet diese wiederum selbst. Ablehnungen sind überaus selten. lsw