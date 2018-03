Gelocht, besprüht, bestickt – Ostereierausstellung in Ulm

Anzeige

Ulm.Von morgen (25. 3.) an zeigt eine Ausstellung im Museum in der Klostermühle in Ulm-Söflingen, dass der Fantasie beim Gestalten von Ostereiern keine Grenzen gesetzt sind. Dafür haben Hobbykünstler aus der Region Ulm/Neu-Ulm rund 300 ihrer schönsten Werke beigesteuert. Von Miniformaten bis zum XL-Straußenei ist ihnen eines gleich – sie müssen vorsichtig behandelt werden. Der Name der Schau: „Zerbrechlich“. Zu den besonders farbenfrohen Blickfängen gehören Eier von Straußen, Emus und Nandus aus Südamerika und den USA, die Anita Oberländer aus dem bayerischen Neu-Ulm beisteuerte. Die 75-jährige gelernte Goldschmiedin beschäftigt sich seit 15 Jahren als Rentnerin mit der Gestaltung von Eiern. Die Eierschau ist bis zum 6. Mai zu bewundern, der Eintritt ist frei. lsw