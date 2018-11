„Gemachtes Nest“ für Mediziner

Lindenfels.Ein Altenheim und eine Apotheke müssen schließen, kleinere Firmen und Familien kehren dem Ort den Rücken. So beschreibt Gerhard Wetzig die Folgen des Ärztemangels auf dem Land. Der Allgemeinmediziner aus dem Odenwald kämpft seit vielen Jahren für die medizinische Versorgung in seinem rund 5200 Einwohner großen Heimatort Lindenfels. Eigentlich würde der 62-Jährige gerne kürzer treten. Er will aber auch nicht, dass die Lindenfelser nach der Schließung des Krankenhauses 2016 zu ihm sagen: „Jetzt lassen Sie uns auch noch im Stich!“ Zusammen mit einem Kollegen probiert Wetzig ein neues Mittel gegen Ärztemangel.

„Als erste Ärztegenossenschaft Deutschlands haben wir eine Zulassung zum Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) erhalten“, heißt es bei Wetzigs ÄGIVO. Die Abkürzung steht für: Ärztegenossenschaft Gesundheitsversorgung im Vorderen Odenwald. „Wir wollen als privater Träger die Daseinsvorsorge sicherstellen, wo sie mangels freiberuflicher Nachfolge wegzubrechen droht“, sagt Frank Bletgen von BL healthconsult, Manager der Genossenschaft.

In Hessen fehlen rund 170 Ärzte

Praxen, die keine Nachfolger finden, sollen in die ÄGIVO übernommen werden und Ärzte anstellen, die sich um die Patienten in den Dörfern und Kleinstädten kümmern. Die ÄGIVO übernehme alle unternehmerischen Risiken, sagt Bletgen. Mitglieder könnten nur zugelassene Mediziner werden. Wenige Monate nach Gründung seien es bereits 18. Eine vergleichbare Ärztegenossenschaft gebe es bislang nur in Rheinland-Pfalz. Die Medicus Eifler Ärzte eG geht im Januar in Bitburg an den Start, wie Arzt Michael Jager sagt.

Für das MVZ im Odenwald ist der Facharzt für innere Krankheiten Carl-Reinhard Albilt mit seiner Praxis in Wetzigs Elternhaus mit eingezogen – sein Vater hatte sich dort 1950 niedergelassen. „Unser Ziel ist es, die wohnortnahe, hausärztliche Versorgung unserer Patienten langfristig zu sichern“, sagt Wetzig. „Ältere Patienten auf dem Land sind nicht mobil, nachts gibt es oft nicht mal ein Taxi, und die Angehörigen sind weit weg“, beschreibt er.

Mehr als 170 Hausärzte fehlen derzeit nach Darstellung der Kassenärztlichen Vereinigung allein in Hessen – Tendenz steigend. „Wir haben eine völlige Überalterung der Hausärzte, ein guter Teil ist schon im Ruhestandsalter, mehrere sind schon mehr als 70 Jahre alt“, sagt Bletgen über den Odenwald.

Angst vor finanzieller Unsicherheit

Denn für immer weniger junge Mediziner ist es noch attraktiv, sich freiberuflich niederzulassen. Die Angst vor dem finanziellen Regress, wenn Honorar- und Verordnungsbudgets überschritten werden, ist ein wesentlicher Grund. Viele wollen die Belastungen eines kleinen Unternehmens nicht, aber feste Arbeitszeiten, die auch Familie und Freizeit ermöglichen, sind sich Fachleute einig. „Work-Life-Balance wird in meiner Generation groß geschrieben, die meisten wollen auch in der Stadt bleiben“, sagt Ilaria Herrmann. Die 35-Jährige hat im November als angestellte Allgemeinmedizinerin in Teilzeit die erste ÄGIVO-Zweigstelle in Rimbach übernommen. Der Ort mit seinen knapp 9000 Einwohnern ist gut zehn Kilometer von Lindenfels entfernt. Bis zu sechs Wochen hätten die Menschen in Rimbach zuletzt auf eine reguläre Hausarztuntersuchung warten müssen, sagt Bletgen. Herrmann fürchtete „die Gefahr, überrannt zu werden“ und arbeitet auch aus Angst vor Regressforderungen lieber als Angestellte „mit einer guten Organisation im Hintergrund“.

„Viele neue Ärzte wollen ins gemachte Nest. Wir wollen das Nest schaffen“, sagt Herrmann. „Das Risiko trägt die Genossenschaft“, erläutert Bletgen. Diese könne sich anders als Einzelkämpfer über Versicherungen absichern. Der Zu- und Austritt für die Mitglieder sei relativ niedrig: Ein Geschäftsanteil von 1000 Euro reiche schon aus. Drei Jahre müssen die Ärzte allerdings dabei bleiben wollen.

