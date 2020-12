Gemälde und Skulpturen für daheim

Kassel.Museen in Hessen gehen verschiedene Wege, um trotz Corona-Lockdown ihre Exponate und Themen den Menschen nahezubringen. Die Häuser hätten viel Kreativität gezeigt, um den Kontakt zum Publikum nicht zu verlieren, heißt es beim Hessischen Museumsverband in Kassel. Die Palette der Ideen reiche von virtuellen Rundgängen über Quizangebote bis zu Social-Media-Kampagnen. Das könne zwar den physischen Museumsbesuch nicht ersetzen, sagt Verbandsgeschäftsführerin Christina Reinsch. „Aber helfen, im Gedächtnis der Menschen zu bleiben und zu zeigen: Uns gibt es noch.“

Das Weilburger Rosenhang Museum bringt seit November Kunstwerke ins heimische Wohnzimmer. „Museum to go“ nennt das privat betriebene Haus für zeitgenössische Kunst das Konzept. Gemälde und Skulpturen werden für eine gewisse Zeit verliehen, wie Chefkurator Michael Schultz erläutert. Die Idee zur Überbrückung des Lockdowns komme gut an. „Für uns ist dies die einzige Chance, unserem Auftrag als Museum gerecht zu werden“, so Museumschefin Antje Helbig.

Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt musste wegen der Lockdowns in seinem Jubiläumsjahr zahlreiche geplante Programmpunkte verschieben. Stattdessen baute das Haus im 200. Jahr seines Bestehens das digitale Angebot aus. So gibt es unter anderem eine Serie von Videobeiträgen zu Themen wie Elfenbein, Block Beuys oder das Urpferd. Im Schloss Erbach nutzt man die Zeit, um neue Angebote für das kommende Jahr zu generieren.

Die Grimmwelt in Kassel weitet derzeit die digitalen Angebote aus und führt Wartungsarbeiten im Ausstellungshaus durch. Zu den bisherigen Online-Angeboten gehören etwa „Grimms Märchenstunde digital“ oder Videos, die Einblicke in die Welt der Brüder Grimm geben.

Das Mitmach-Museum Mathematikum in Gießen hat ebenfalls seinen digitalen Auftritt ausgeweitet und ist auch mehr in den Sozialen Medien unterwegs, wie eine Sprecherin mitteilt. Online gibt es Bastelanleitungen, es werden einzelne Exponate vorgestellt oder Knobelaufgaben gestellt. Außerdem plant das Museum, kleine Experimentiershows zu produzieren.

Zu allem noch Kurzarbeit

Trotz aller Ideen – der Lockdown ist für die Museen und ihre Mitarbeiter eine Belastung: „Viele dieser Projekte sind zeitintensiv und fallen zusätzlich zur täglichen Arbeit im Museum an, die in Zeiten des Lockdowns nicht weniger geworden ist“, sagt Reinsch.

„Umso mehr sehen wir mit Sorge, dass einige unserer Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen in Kurzarbeit geschickt wurden.“ Ihnen fehle nun die Möglichkeit, sich auf einen Neustart vorzubereiten. lhe

